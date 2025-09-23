تنبيه هام من الجيش السوداني لسكان ولاية البحر الاحمر

الجيش السوداني - الناطق الرسمي أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن نبيل عبدالله، أن بعض الوحدات العسكرية ستجري تمارين رماية ليلية مساء اليوم في ولاية البحر الأحمر، مؤكدًا أنه لا داعي للقلق بين المواطنين.

