رئيس الوزراء يلتقي الرئيس الجيبوتي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى اليوم رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، رئيس وفد السودان، بالرئيس إسماعيل عمر قيلي، رئيس جيبوتي. وحضر اللقاء من الجانب السوداني وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر، ومن الجانب الجيبوتي وزير الخارجية عبد القادر حسين عمر.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تزامن مع اجتماع آخر شارك فيه وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محيي الدين سالم مع وزير خارجية لاتفيا، بشأن استئناف التعاون الأوروبي مع السودان ودعم قضاياه في مجلس الأمن.

ونقل رئيس الوزراء إلى مضيفه تحيات فخامة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مقدماً الشكر للرئيس إسماعيل عمر قيلي على مواقفه الأخوية الصادقة، وعلى ما ظل يقدمه من دعم سياسي للسودان خلال الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة.

وعلى ذات الصعيد، طلب رئيس الوزراء من مضيفه استخدام نفوذه كزعيم إفريقي للمساعدة في رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن السودان، كعضو مؤسس للاتحاد، يتعرض لتآمر كبير يستدعي وقوف الأصدقاء إلى جانبه، ومن بينهم جيبوتي بطبيعة الحال. وأكد أن رفع تجميد العضوية يصب في مصلحة الاتحاد أكثر من مصلحة السودان.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على عقد لقاء موسع للتداول حول القضايا المشتركة.

سونا