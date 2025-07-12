شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات عملة البيتكوين.. هل تسجل 150 ألف دولار بعد قفزتها التاريخية؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعد صعود غير مسبوق هذا الأسبوع، حيث كسرت عملة البيتكوين حاجز 118 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، مدفوعة بمزيج من الزخم المؤسسي القوي والتطورات التشريعية المنتظرة في الولايات المتحدة.

هذه القفزة التاريخية أعادت إلى الواجهة تساؤلات قديمة متجددة حول مستقبل العملة الرقمية الأشهر، وما إذا كانت على موعد قريب مع مستوى 150 ألف دولار الذي طالما تحدث عنه المستثمرون والمحللون.

توقعات عملة البيتكوين

خلال الأسبوع الماضي فقط، قفزت بيتكوين بنسبة 9.3%، في أقوى أداء أسبوعي منذ بداية عام 2025، وهو ما يعكس موجة شراء قوية وعودة واضحة للثقة في الأسواق، ولم يكن الصعود السعري وحده هو اللافت، بل ارتفاع أحجام التداول لتتجاوز 3,320 بيتكوين، ما يشير إلى نشاط غير مسبوق بين المستثمرين، لا سيما مع اقتراب حدث مهم على المستوى التشريعي.

الأنظار تتجه نحو واشنطن، حيث من المقرر أن يبدأ مجلس النواب الأمريكي في 14 يوليو الجاري مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين مفصلية تهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لسوق الأصول المشفرة، مثل هذا التحرك التشريعي كان غائبا لشهور، ووجوده ينظر إليه كشرط أساسي لتحفيز دخول المؤسسات الكبرى وضخ مزيد من السيولة في السوق.

في السياق ذاته، أعلنت شركة سمارتر ويب، المتخصصة في إدارة أصول بيتكوين والمدرجة في بورصة لندن، عن خطوة نوعية تمثلت في شراء 275 وحدة بيتكوين جديدة بسعر متوسط بلغ 108,182 دولارًا للعملة الواحدة، ما يعكس ثقة متزايدة في آفاق البيتكوين على المدى الطويل. وبذلك، ارتفعت حيازات الشركة إلى 1,275 بيتكوين، باستثمار إجمالي تخطى 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يضعها ضمن قائمة المؤسسات الأوروبية التي تتبع نهجًا شبيهًا بشركة "مايكروستراتيجي" الأمريكية المعروفة بنهجها المتفائل طويل الأجل تجاه بيتكوين.

وبينما تستمر هذه التحركات المؤسسية في دعم مسار الصعود، تبقى بعض التحديات قائمة، فبحسب مايكل سايلور، مؤسس شركة "ستراتيجي"، فإن أحد أبرز العوائق أمام بلوغ البيتكوين مستوى 150 ألف دولار حتى الآن هو سلوك المضاربين قصيري الأجل الذين يسارعون إلى البيع عند كل موجة صعود، ما يؤدي إلى كبح الزخم الصعودي.

ورغم ذلك، تشير توقعات مؤسسات مالية كبرى إلى آفاق مشرقة، فقد رجحت شركة "بيرنستاين" لإدارة الثروات، في تقرير سابق نشر في نوفمبر 2023، أن تصل بيتكوين إلى 150 ألف دولار بحلول نهاية عام 2025، مستندة إلى تحليلات تتعلق بندرة المعروض، والتوسع في تبني الأصول الرقمية على نطاق عالمي.

في ضوء هذه المؤشرات، يبدو أن البيتكوين تقف حاليًا على أعتاب مرحلة جديدة، حيث لم تعد فقط عملة رقمية للمضاربة، بل أصلا استثماريًا تتعامل معه المؤسسات بثقة، وتتسابق الحكومات لتقنينه وتنظيمه، ليبقي السؤال الآن: هل تصمد موجة الزخم الحالية أمام تقلبات السوق، أم نشهد تصحيحًا قبل الوصول إلى الرقم المنتظر؟.