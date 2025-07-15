تكنولوجيا: هاتف شاومي 15 Ultra إصدار “100 Years of Leica” يتطور مع الوقت ليحاكي لمسة التقادم الفريدة لكاميرات Leica الكلاسيكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعتبر هاتف Xiaomi 15 Ultra واحدًا من أبرز هواتف الرائدة في مجال الكاميرات حاليًا. فقد تعاونت شاومي مع شركة Leica الألمانية المتخصصة في الكاميرات، ليس فقط لتطوير تعديلات برمجية واسعة تشمل عدة فلاتر حصرية من Leica، بل أيضًا للعمل معًا على تحسين مكونات الكاميرا نفسها.

وأدى هذا التعاون إلى ابتكار نظام رباعي للكاميرات مميز، يتصدره كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 ومستشعر بحجم 1 إنش مع مثبت بصري للصورة (OIS). كما اختارت شاومي كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وفتحة f/2.2، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل وفتحة f/1.8 مع مستشعر بحجم 1/2.51 بوصة ووضع تصوير ماكرو.

والأكثر لفتًا للنظر هو وجود كاميرا تليفوتوغرافي بمنظار (periscope) بدقة 200 ميجابكسل وفتحة f/2.6، ومستشعر كبير بحجم 1/1.4 إنش، إلى جانب تقريب بصري 4.3x.

واحتفالًا بمرور 100 عام على إطلاق Leica 1، أول كاميرا 35 ملم تم إنتاجها بكميات كبيرة، كشفت شاومي عن إصدار خاص محدود من هاتف Xiaomi 15 Ultra.

يأتي الهاتف في علبة هدايا كبيرة، تضم أيضًا كتاب صور حصري بعنوان “Xiaomi x Leica Humanistic Photography Series” وشاحن USB-C بقوة 90 واط. أما الهاتف نفسه، فيتميز بظهر فضي مع لمسات ذهبية على الإطار ووحدة الكاميرا.

وقد نُقش على الإطار الذهبي عبارة “100 Years of Leica 1925 – 2025”. وأوضحت شاومي أن طلاء الإطار الرمادي سيبدأ تدريجيًا في التآكل ليكشف عن المعدن تحته، في إشارة إلى كاميرات Leica الكلاسيكية ذات الطلاء الأسود.

يحتوي ظهر الهاتف على شعار شاومي وشعار “Leica 100” الرسمي، الذي تم تطويره خصيصًا لهذه الذكرى. وأكدت شاومي أن هذا الإصدار الخاص سيكون متاحًا عالميًا، لكنها لم تكشف حتى الآن عن السعر أو الدول التي سيُطرح فيها إصدار “100 Years of Leica” من Xiaomi 15 Ultra.

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