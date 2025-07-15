تكنولوجيا: تسريب مواصفات كاميرا هواتف vivo X300 وX300 Pro mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اشارت الشائعات القادمة من الصين إلى أن عائلة هواتف vivo X300 ستصل في الربع الرابع من هذا العام (من أكتوبر إلى ديسمبر). اليوم، نشر المسرب المعروف Digital Chat Station على موقع ويبو تفاصيل كاميرا أحد هذه الأجهزة المرتقبة.

يصعب تحديد ما إذا كانت المواصفات تخص هاتف X300 فقط أو النسخة المصغرة X300 Pro mini، لذا يُرجى أخذ ذلك في الاعتبار.

يُقال إن الهاتف سيأتي مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ومستشعر بحجم 1/1.4 إنش، إضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري ثلاثي 3x، تستخدم مستشعر Sony IMX882.

وفيما يخص حجم الشاشة، يذكر بعض المستخدمين على ويبو أن هاتف X300 سيأتي بشاشة بقياس 6.31 إنش، وهو حجم أصغر من شاشة الإصدار السابق X300 التي بلغت 6.67 إنش. الجدير بالذكر أن حجم 6.31 بوصة يتطابق مع شاشة هاتف vivo X200 Pro mini، مما يثير التساؤلات حول توقعاتنا للحجم الفعلي للهاتف.

قد تقوم الشركة بتصغير حجم X300، ولكن في هذه الحالة قد يفقد إصدار X300 Pro mini غرضه، ما يجعل الأمر غير واضح حتى الآن.

ستوضح المزيد من الشائعات والتسريبات الصورة خلال الأسابيع القادمة، فابقوا على متابعة.

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