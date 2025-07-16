تكنولوجيا: دراسة: 85٪ من المسافرين في السعودية يشعرون براحة البال عند مراقبة منازلهم عن بُعد.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - 59٪ من المشاركين يقولون إنهم غالباً ما تنشغل أفكارهم بأمور تتعلق بالمنزل أثناء السفر

89٪ من المشاركين أقرو بأن قدرتهم على الاسترخاء تتأثر أثناء العطلات بسبب تفكيرهم المستمر بأمور المنزل

43٪ يستخدمون الكاميرات الذكية لمتابعة منازلهم، بينما 49٪ يطلبون من الأصدقاء أو العائلة بتفقد المنزل بين الحين و الآخر

مع بداية موسم العطلات الصيفية، يسعى سكان المملكة العربية السعودية إلى وسائل تعزز شعورهم بالاسترخاء أثناء السفر. وكشفت دراسة حديثة أجرتها Ring أن على الرغم من الحماس الكبير للسفر، إلا أن العديد من سكان السعودية يشعرون براحة وطمأنينة أكبر عندما يتمكنون من البقاء على اتصال دائم بمنازلهم افتراضياً.

وأفاد 59٪ من المشاركين في الاستطلاع بأنهم غالبًا ما ينشغلون بأمور تتعلق بالمنزل أثناء العطلة، مثل الاطمئنان على الحيوانات الأليفة أو السيارات أو التواصل مع أفراد العائلة. بينما صرح 89٪ منهم بأن هذه الانشغالات تؤثر على قدرتهم على الاسترخاء الكامل خلال فترة الإجازة.

ولتجربة صيفية أكثر راحة وطمأنينة، تقدم Ring مجموعة متكاملة من حلول الأمن المنزلي الذكية التي تتيح للمستخدمين القدرة على البقاء على اتصال دائم بمنازلهم من أي مكان في العالم. وتشمل هذه الميزات: العرض المباشر لمراقبة المنزل في الوقت الفعلي، والتنبيهات الذكية التي تُخطِر المستخدمين بأي حركة، بالإضافة إلى خاصية التحدث الثنائي التي تتيح التفاعل عن بُعد. وبفضل هذه الابتكارات، تمنح أجهزة Ring المستخدمين راحة البال خلال رحلاتهم، سواءً للاطمئنان على أفراد العائلة، أو الحيوانات الأليفة، أو حتى الطرود، مما يسمح لهم بالسفر بثقة وراحة وهم يعلمون أن منازلهم لا تبعد سوى نقرة واحدة.

قال محمد مراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال -الأسواق الناشئة – Ring: “المنزل العصري في المملكة العربية السعودية بات أكثر ذكاءً وترابطًا وأمانًا من أي وقت مضى. وتُظهر دراستنا مساهمة التكنولوجيا في إعادة صياغة المفاهيم التقليدية المرتبطة بالسفر وأمن المنازل. نحن فخورون بتقديم حلول متطورة تُمكّن المسافرين من الاستمتاع بعطلاتهم والانفصال عن ضغوط الحياة اليومية، مع الحفاظ على اتصال كامل واطمئنان دائم لمنازلهم.”

حلول ذكية لصيف أكثر استرخاءً

مع تأكيد 85٪ من سكان المملكة أن القدرة على مراقبة منازلهم عن بُعد تسهم في تعزيز شعورهم بالاسترخاء خلال اجازاتهم، ليس من المستغرب أن يتجه العديد منهم إلى التكنولوجيا كمصدر إضافي للطمأنينة. وأظهرت النتائج أن 43٪ من المشاركين في السعودية يستخدمون أجهزة المنزل الذكي مثل الكاميرات الأمنية، بينما يعتمد 49٪ على الأصدقاء أو أفراد العائلة لتفقّد المنزل أثناء السفر.

توفر مميزات أجهزة Ring الذكية، مثل العرض المباشر وتنبيهات الحركة والتحدث الثنائي، راحة البال للمستخدمين، مما يسمح لهم بالبقاء مطلعين ومتحكمين أينما كانوا حول العالم.

دليل Ring and Relax

كخطوة داعمة للمسافرين هذا الموسم، أطلقت Ring دليل Ring & Relax، وهو ملحق عملي وخفيف مليء بنصائح لمساعدة الأفراد على تحقيق الاسترخاء الحقيقي أثناء الإجازات. بدءًا من تقنيات وصولًا إلى التأكيدات الإيجابية التي تعزز راحة البال، صُمم هذا الدليل ليكمل ميزات الأمان الذكي من Ring ويمنح المستخدمين شعوراً بالطمأنينة من لحظة مغادرتهم وحتى عودتهم.

أبرز نصائح دليل Ring & Relax

أنشئ قائمة مهام قبل السفر

دوّن كل ما يشغلك من مهام أو مخاوف أو تذكيرات مثل الالتزامات المهنية أو أمور تتعلق بأمان المنزل، لتفرّغ ذهنك لاحقًا. ركّز على الواقع

حافظ على تركيزك في اللحظة الحالية من خلال تقنيات بسيطة مثل تمارين التنفس أو الكتابة اليومية. حفّز الأفكار الإيجابية

ذكّر نفسك بأن أخذ قسط من الراحة ليس رفاهية بل ضرورة. قل لنفسك: “هذا الوقت لي، وانا استحقه.” ركّز على ما يمكنك التحكم به

حضّر نظام الأمان في منزلك عبر تطبيق Ring، ثم اطمئن بشأن الأمور الخارجة عن سيطرتك. حوّل القلق إلى خطط واضحة

بدلاً من التفكير بـ”ماذا لو؟”، خطّط مسبقًا. مثلاً: “إذا وصل طرد أثناء غيابي، يمكنني التحدث إلى السائق مباشرة من خلال خاصية التحدث ثنائي الاتجاه.” قلل من الأجهزة الرقمية

حدّد أوقاتًا معينة لاستخدام هاتفك، واطمئن أن إشعارات الحركة من Ring ستنبّهك فور حدوث أي نشاط. مارس تمارين التنفس الواعي

استخدم تنفسًا عميقًا ومنتظمًا لتهدئة التوتر في اللحظات التي تشعر فيها بالقلق على منزلك. تخيل منزلك في أمان

عزّز شعورك بالطمأنينة بتصور منزلك آمنًا، ويمكنك تأكيد ذلك باستخدام ميزة Live View في تطبيق Ring. ذكّر نفسك بالتحكم

قل لنفسك: “أنا أتحكم بكيفية استخدام طاقتي.” اختر ما يغذيك نفسيًا، وقل “لا” لما يرهقك. خطّط مهامك للعودة

خصص وقتًا عند العودة من السفر للانتقال التدريجي إلى الروتين، مما يمنحك وقتًا للاستقرار الذهني.

منتجات جديدة

قامت Ringمؤخرًا بتوسيع مجموعة منتجاتها مع إطلاق كاميرا Outdoor Camera Plus، التي تتميز بدقة فيديو 2K، وزاوية عرض واسعة، وتقنية للرؤية في الإضاءة المنخفضة.تم تصميم الكاميرا للاستخدام الداخلي أو الخارجي، وتجمع بين مستشعر صور وعدسة محسّنة مع تقنية Ring Vision، التي تقدم جودة فيديو رائدة بألوان واقعية، ووضوح مُعزز، وضغط فيديو فعّال للبث المباشر والمقاطع المُسجلة.

الكاميرا متوفرة الآن على amazon.sa وفي متاجر مختارة في المملكة العربية السعودية بسعر 449ريال سعودي.