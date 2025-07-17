تكنولوجيا: ASUS Republic of Gamers تكشف عن مجموعة ROG x Hatsune Miku الإصدار الخاص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مجموعة الأجهزة التقنية المشتركة تجمع بين الأداء المتميز لـ ROG وجماليات مستوحاة من الخيال العلمي بلمسة ألوان هاتسوني ميكو المميزة بالأزرق المخضر والوردي.

النقاط الرئيسية

مجموعة ROG x Hatsune Miku الإصدار الخاص : نظام متكامل من الأجهزة التقنية يشمل لوحة أم، كرت شاشة، حافظات حواسيب، مبرد شامل، غطاء SSD، مزود طاقة، شاشة، وملابس.

تخصيص فريد : يمكن لعشاق الألعاب تخصيص أجهزتهم بجماليات ROG المستقبلية وألوان هاتسوني ميكو النابضة بالحياة.

أداء فائق وأناقة مميزة : تجمع المجموعة بين التصميم اللافت والأداء العالي والجودة المتميزة لتلبية احتياجات الألعاب التنافسية والمهام اليومية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 يوليو 2025 — أعلنت ASUS Republic of Gamers (ROG) عن تعاون مميز مع نجمة البوب الافتراضية هاتسوني ميكو، لتقديم مجموعة متكاملة من الأجهزة التقنية التي تجمع بين الطابع المستقبلي لـ ROG وألوان هاتسوني ميكو الشهيرة بالأزرق المخضر والوردي. تشمل المجموعة لوحة أم، بطاقة رسوميات، حافظات حواسيب، مبرد شامل، غطاء SSD، مزود طاقة، شاشة، وملابس، مما يتيح للاعبين إنشاء نظام ألعاب يعكس روح ميكو النابضة بالحياة. تتضمن المجموعة الأصلية ASUS x Hatsune Miku أيضًا سماعة TUF Gaming H1 Gen II، لوحة مفاتيح K3 Gen II، فأرة Mini Wireless، ولوحة فأرة P1 بتصميم هاتسوني ميكو.

لوحة الأم ROG Strix X870E-H Gaming WiFi7 إصدار هاتسوني ميكو

تبرز هذه اللوحة بتصميمها المستوحى من ألوان هاتسوني ميكو الأيقونية، مع لمسات فنية موزعة على المشتتات الحرارية ووحدة VRM، بالإضافة إلى رسومات مميزة على الجهة الخلفية. مع تقنية Aura Sync، يمكن للمستخدمين تخصيص الإضاءة RGB ومزامنة التأثيرات مع مكونات ROG الأخرى للحصول على تصميم متكامل مستوحى من ميكو.

تدعم اللوحة مقبس AMD AM5 المتوافق مع معالجات AMD Ryzen™ 9000 و8000 و7000 مع شرائح X870E. توفر ميزات ذكية مثل AI Cache Boost، ASUS AI Advisor، AI Overclocking، AI Cooling II، AI Networking II، وAEMP لتبسيط الإعداد وتحسين الأداء. تضيف إضاءة ROG Polymo Lighting خيارات إضاءة قابلة للتخصيص، بينما تسهل ميزات Q-Release لـ M.2 وPCIe تركيب أو إزالة وحدات SSD وبطاقات الرسوميات دون الحاجة إلى أدوات.

مبرد ROG Ryuo IV 360 ARGB إصدار هاتسوني ميكو

يجسد هذا المبرد الشامل روح هاتسوني ميكو بتصميم نابض بالحياة، مزود بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.67 بوصة تعرض مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد أو معلومات النظام المخصصة. يوفر المبرد أداء تبريد قوي بفضل مضخة عالية الكفاءة ومراوح ARGB المثبتة مسبقًا التي توفر تدفق هواء عالٍ وضغط ثابت مع تصميم منخفض الضوضاء وإضاءة على الجوانب والأمام.

كرت الشاشة ROG Astral GeForce RTX 5080 O16G إصدار هاتسوني ميكو

تتميز هذه البطاقة بتصميم غطاء المراوح والجزء الجانبي بألوان ميكو المميزة، مع رسومات أنيمي جذابة على اللوحة الخلفية. يعزز تصميم المراوح الرباعية تدفق الهواء بنسبة تصل إلى 20%، بينما يقلل المبخر الحراري ولوح التوزيع الحراري من درجات حرارة وحدة معالجة الرسوميات. توفر تقنية Aura Sync إمكانية تخصيص الإضاءة ومزامنتها مع مكونات ROG الأخرى، بينما تضمن مكونات MOSFET بقوة 50 أمبير أداءً قويًا واستقرارًا مع إمكانيات تهيئة فائقة.

شاشة الألعاب ROG Strix XG27ACMEG-G إصدار هاتسوني ميكو

شاشة بقياس 27 بوصة بدقة 1440p تجمع بين شعار ROG ورقم “01” الخاص بميكو مع عناصر تصميم مستوحاة من التكنولوجيا. يتميز حامل الشاشة بلون أزرق مخضر، مع إضاءة ROG باللون نفسه، وحامل هاتف مستوحى من ميكو، وواجهة OSD مخصصة. توفر الشاشة لوحة Fast IPS، معدل تحديث 260 هرتز (قابل للتهيئة)، ووقت استجابة 0.3 مللي ثانية، مع شهادة VESA DisplayHDR™ 400 وتغطية 90% من نطاق DCI-P3. تدعم تقنيات NVIDIA® G-SYNC® وAMD FreeSync® Premium تجربة لعب سلسة خالية من التمزق.

صندوق الحاسوب ROG Strix Helios II إصدار هاتسوني ميكو

تتميز الواجهة الأمامية بتصميم شبكي ألماسي يحمل رسمًا كاملاً لهاتسوني ميكو، مع ألوانها الأيقونية وشعار “01”، مدعومة برسومات سايبربانك. تدعم الحافظة تصميمات عرض مذهلة مع مرشح ثلاثي الأبعاد ومراوح 140 × 28 ملم مثبتة مسبقًا لتوفير تبريد فعال. تسهل الحافظة عمليات البناء بفضل دعم لوحات EATX وبطاقات رسوميات حتى 450 ملم، مع مشبك لتثبيت البطاقة ودعامة قابلة للفصل لمزود الطاقة.

موصل خارجي لوحدات SSD ROG Strix Arion إصدار هاتسوني ميكو

يتميز هذا الموصل بمزيج من الألوان الأزرق المخضر، الأبيض، والوردي، مع رسومات دائرية مستوحاة من الدوائر الإلكترونية ورقم “01” على جانب، ورسومات خطية لهاتسوني ميكو على الجانب الآخر. يدعم الغطاء وحدات SSD بأحجام 2230/2242/2260/2280 مع تصميم خالٍ من الحاجة إلى مفكات، ويضمن غلاف الألمنيوم ووسادات التبريد أداءً مثاليًا.

مزود الطاقة ROG Thor 1200W Platinum III إصدار هاتسوني ميكو

يتميز بغلاف ألمنيوم بلون سماوي مع خطوط وردية، مع رسومات مستوحاة من موجات الصوت ورقم “01”. يوفر مكون GaN MOSFET كفاءة أعلى بنسبة 30% مقارنة بالـ MOSFET التقليدي، مع استقرار جهد محسّن للبطاقة الرسومية بنسبة 45%. يتيح شاشة OLED مغناطيسية عرض استهلاك الطاقة بشكل فوري، مع إمكانية تبديلها لتناسب تركيب المزود.

تيشرتات ROG إصدار هاتسوني ميكو (I وII)

تُصنع التيشرتات من قماش Sorona® المستدام عالي الأداء، وهو ناعم، متين، وقابل للتمدد مع خصائص مقاومة للرطوبة. يتميز التيشرت الأول بتصميم يجمع بين جماليات ROG وألوان ميكو، مع لمسات عاكسة ورقم “01” على الظهر. أما التيشرت الثاني فيحمل تصميمًا عصريًا مع رموز رقمية “0” و”1” تعكس شخصية ميكو الافتراضية.

صندوق الحاسوب ASUS A23 PC case إصدار هاتسوني ميكو

تتميز بلمسات مستوحاة من ميكو، بما في ذلك خطاف سماعة على شكل ربطة عنق ميكو وقوائم باللون الأزرق المخضر. تدعم الحافظة لوحات أم بموصلات مخفية لإدارة كابلات منظمة، وتتسع لمبردات حتى 360 ملم، وبطاقات رسوميات حتى 380 ملم، ومبردات معالج حتى 165 ملم.