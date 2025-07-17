تكنولوجيا: مروحة التبريد النشطة لهاتفي OPPO K13 Turbo وTurbo Pro تؤدي عرضًا قويًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OPPO للكشف الكامل عن هاتفي K13 Turbo وK13 Turbo Pro يوم 21 يوليو، وقد بدأت بالفعل في حملة تشويقية مكثفة تستعرض أبرز مميزات الهاتفين.

من بين هذه المميزات اللافتة للنظر: مروحة التبريد النشطة المدمجة، والتي ظهرت في مقطع فيديو جديد وهي تؤدي أداءً مثيرًا للإعجاب لدرجة أنها أطفأت شموعًا دون أي مشكلة.

بحسب OPPO، تم تصميم هذه المروحة لتعزيز كفاءة التبريد بنسبة 300% مقارنة بالمراوح التقليدية، مع تقليل استهلاك المساحة بنسبة 70%، وزيادة قوة المروحة بنسبة 120%. الهدف الرئيسي من هذه التقنية هو ضمان تجربة لعب سلسة بإطارات مرتفعة دون حدوث انخفاضات في الأداء نتيجة ارتفاع حرارة الجهاز.

وصرح مدير منتجات سلسلة K في OPPO بأن الهاتفين الجديدين قادران على تشغيل لعبة Honor of Kings بمعدل 120.36 إطارًا في الثانية، ولعبة Game for Peace بمعدل 119.76 إطارًا في الثانية، مع استقرار كبير في الأداء عند تشغيل المروحة.

كذلك، ستُتاح للمستخدمين مجموعة تبريد إضافية تُسمى “Super Cooling Set”، تشمل غطاءً مزودًا بمغناطيس يمكن من خلاله تركيب مروحة خارجية لتبريد إضافي أكثر فعالية.

ومن أبرز المفاجآت أيضًا، أن الهاتفين حصلا على شهادات مقاومة الماء IPX6 وIPX8 وIPX9، وهي درجات عالية من الحماية يصعب تحقيقها في الأجهزة التي تحتوي على مكونات ميكانيكية مثل المراوح.

المصدر