تكنولوجيا: Realme تحسم الجدل – لا وجود لهاتف Realme 15 Pro+ في سلسلة Realme 15

تفصلنا نحو أسبوع واحد عن موعد إطلاق سلسلة Realme 15، والتي ستشهد طرح نموذجين فقط، وهما Realme 15 وRealme 15 Pro.

وعلى عكس سلسلة Realme 14 التي ضمت نسخة Realme 14 Pro+، أعلنت الشركة رسميًا أنه لن يكون هناك هاتف Realme 15 Pro+ ضمن السلسلة الجديدة.

جاء هذا التصريح من فرانسيس وونغ، رئيس تسويق المنتجات في Realme، عبر منشور على منصة X، حيث أكد أن الشركة “لن تطلق هاتف Realme 15 Pro+ بعد الآن”.

وبدلاً من ذلك، سيحل هاتف Realme 15 Pro مكان Realme 14 Pro+، بينما سيكون هاتف Realme 15 هو البديل لـ Realme 14 Pro (نسخة 12GB+512GB المتوفرة حاليًا على Amazon.de بسعر 299 يورو).

اتخذت الشركة هذا القرار لتبسيط تشكيلة منتجاتها، مع عدم توضيح ما إذا كانت هواتف أخرى من سلسلة Realme 14 مثل Realme 14x وRealme 14 Pro Lite وRealme 14T ستحصل على خلفاء أم لا.

على الرغم من ترحيبنا بتبسيط التشكيلة، إلا أن تفسير Realme بأن هاتف 15 Pro سيحل محل 14 Pro+ يثير بعض الاستغراب، خاصة أن هاتف 15 Pro يأتي مع تراجع في جودة الكاميرا.

إذ أن الهاتف الجديد سيحتوي على كاميرتين خلفيتين فقط بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، بينما أتى Realme 14 Pro+ بكاميرا ثلاثية تشمل مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري وزوم بصري 3 أضعاف، بالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

ورغم ذلك، يقدم Realme 15 Pro تحسينات ملحوظة في جوانب أخرى، مثل شاشة أكثر سطوعًا، ومعالج أقوى، وسعة بطارية أكبر. ويشبه الوضع إلى حد كبير هاتف Realme 15 الذي سيحصل بدوره على شاشة أكثر سطوعًا مع معدل تحديث أعلى، وكاميرات بدقة أعلى، وسعة بطارية أكبر، وشحن أسرع مقارنة بـ Realme 14 Pro.

ومن المقرر أن تعلن Realme رسميًا عن هاتفي Realme 15 وRealme 15 Pro في 24 يوليو القادم.

