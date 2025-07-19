علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف موتورولا Edge 60 Fusion يقترب بلون بني كريمي أنيق

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: هاتف موتورولا Edge 60 Fusion يقترب بلون بني كريمي أنيق 1/2
  • تكنولوجيا: هاتف موتورولا Edge 60 Fusion يقترب بلون بني كريمي أنيق 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Pantone أن لون العام 2025 هو “موكا موس” درجة بنية دافئة وغنية تعكس الإحساس بالدفء والترف. وقد ظهر هذا اللون بالفعل في هواتف Razr 50 Ultra (أو Razr+ 2024) وEdge 50 Neo، ويبدو أن موتورولا أُعجبت به كثيرًا لدرجة أنها قررت استخدامه مرة أخرى.

وبحسب موقع YTECHB، تستعد موتورولا لإضافة لون “موكا موس” إلى تشكيلة ألوان هاتفها Edge 60 Fusion. ويأتي الهاتف حاليًا بأربعة ألوان: رمادي فاتح، أخضر زمردي، أزرق سماوي، وأبيض كريمي.

حتى الآن، لم تُعلن موتورولا عن موعد طرح الإصدار الجديد بلون “موكا موس”، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال الكشف عنه بالتزامن مع إطلاق هاتف Razr 60 المرصّع بكريستال سواروفسكي في 5 أغسطس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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