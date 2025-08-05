تكنولوجيا: هاتف Galaxy S26 Ultra يواصل بنفس مستشعر الكاميرا الرئيسي دون تغيير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسريب جديد من Ice Universe كشف تفاصيل مهمة حول كاميرا هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra، قد تخيّب آمال البعض وتثير حماس آخرين في الوقت نفسه.

فعلى الرغم من التوقعات بقدوم الهاتف بمستشعر رئيسي جديد، أكّد المسرّب أن سامسونج ستستمر في استخدام مستشعر ISOCELL HP2 بحجم 1/1.3 بوصة، وهو نفسه الذي اعتمدت عليه منذ إطلاق سلسلة S23 Ultra. هذا يعني عدم اعتماد المستشعر سوني بحجم 1.1 بوصة ودقة 200 ميجابكسل كما كان يأمل البعض.

مع ذلك، لن تخلو الترقية من عنصر مشوّق. إذ يشير Ice Universe إلى أن سامسونج ستعمل على تحسين العدسة من خلال فتحة أوسع f/1.4، مقارنة بفتحة f/1.7 في Galaxy S25 Ultra.

هذه الخطوة ستسمح بمرور ضوء أكثر بنسبة تصل إلى 47% نحو المستشعر، ما يعزز أداء الكاميرا بشكل ملحوظ، خصوصًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

لكن، وعلى الرغم من الفائدة الكبيرة لهذه الفتحة في الليل، قد لا تكون مثالية لالتقاط الصور في ضوء النهار. هنا تبرز إمكانية عودة ميزة قديمة من سامسونج: فتحة العدسة المزدوجة. آخر مرة استخدمتها الشركة كانت في سلسلة Galaxy S10 (S10e و S10 و S10+)، حيث أتاحت التبديل بين f/1.5 و f/2.4.

ووفقًا للمسرّب، تدرس سامسونج إعادة هذه الميزة من جديد، وربما حتى تطويرها إلى فتحة متغيرة مثل بعض المنافسين.

إلى جانب تحسينات الكاميرا، من المنتظر أن يأتي Galaxy S26 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، وواجهة One UI 8.5، مع شاشة أكبر وبطارية قد تكون أكبر أيضًا مع شحن أسرع. كما يتوقع أن يحصل الهاتف على وحدة تقريب جديدة ضمن حزمة ترقيات الكاميرا الشاملة.

