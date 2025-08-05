مفاعل نووي على القمر.. ناسا تخوض "سباق ذري" في الفضاء

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:37 مساءً كتب شريف احمد - أصدر رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" شون دافي، توجيهاً بتسريع الجدول الزمني لبناء مفاعل نووي على القمر.

وأشارت وكالة الفضاء بالفعل إلى فوائد تطوير طاقة الانشطار السطحي (FSP) على القمر والمريخ.

وكتبت وكالة ناسا على موقعها الإلكتروني: "إن أنظمة الانشطار صغيرة وخفيفة الوزن نسبيًا، وهي قوية ويمكن أن تمكن من إجراء عمليات قوية على القمر والمريخ".

وتقول الوكالة إنها تعمل حاليًا مع وزارة الطاقة وصناعة الفضاء الأمريكية، لتصميم نظام طاقة انشطارية من شأنه أن يوفر ما لا يقل عن 40 كيلووات من الطاقة.

وفي توجيه أرسل إلى رؤساء وكالة ناسا في 31 يوليو، أمر دافي، القائم بأعمال مدير الوكالة ووزير النقل في حكومة الرئيس دونالد ترامب، بأن يوفر المفاعل النووي ما لا يقل عن 100 كيلووات من الطاقة وأن يكون جاهزًا للإطلاق بحلول عام 2030.

أشار التوجيه، الذي نشرته مجلة "بوليتيكو" لأول مرة ، إلى الجهود المشتركة للصين وروسيا لإنشاء مفاعل نووي على سطح القمر بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.



طاقة هائلة

المفاعل النووي القمري سيوفر مصدر طاقة مستقرا للمهمات المستقبلية على هذا الجُرم السماوي، لاسيما خلال فترة الليل القمري التي تستمر نحو أسبوعين، حيث تكون الطاقة الشمسية غير متوفرة.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إعادة رواد فضاء إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما، وذلك ضمن برنامج "أرتميس"، حيث تخطط ناسا لإنزال طاقم على سطح القمر في عام 2027.

تحذير أمريكي



وحذر دافي في التوجيه من أن "أول دولة تفعل ذلك قد تعلن عن منطقة حظر من شأنها أن تمنع الولايات المتحدة بشكل كبير من إقامة وجود مخطط له في إطار برنامج أرتميس إذا لم تكن هناك أولاً".

تهدف حملة أرتميس التابعة لوكالة ناسا إلى إنشاء أول وجود طويل الأمد على القمر.

وقال مسؤول كبير في وكالة ناسا لصحيفة بوليتيكو: "إن الأمر يتعلق بالفوز بالسباق الفضائي الثاني".

في الجدول الزمني الجديد لدافي، سيتم تعيين مسؤول تنفيذي لبرنامج طاقة الانشطار السطحي في غضون 30 يومًا من صدور التوجيه. وكتب دافي أن المسؤول التنفيذي "مُخول بتقديم التقارير والتحديثات بشفافية تامة إلى المدير مباشرةً".

وفي غضون 60 يوما، ستطلب ناسا من الصناعة تقديم مقترحات بشأن المفاعل النووي، وفقا للتوجيه.

وذكرت التوجيهات طلب ترامب للميزانية للعام المالي 2026، والذي يتضمن 350 مليون دولار لبرنامج جديد "من شأنه تسريع تطوير التقنيات ذات الأولوية العالية للمريخ، (أي FSP)".

ومن المقرر أن يرتفع التمويل إلى 500 مليون دولار اعتبارًا من السنة المالية 2027.

