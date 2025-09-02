تكنولوجيا: إطلاق هاتف Poco C85 رسميًا بمواصفات مألوفة جدًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Poco اليوم عن هاتفها الجديد Poco C85 رسميًا، لينضم إلى سلسلة C التي تُعرف بتقديم هواتف اقتصادية بمواصفات أساسية، وهو ما يتضح من غياب دعم شبكات 5G عن هذا الإصدار.

يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Helio G81-Ultra، مع خيارات للذاكرة تبدأ من 6 جيجابايت وتصل إلى 8 جيجابايت، وسعة تخزين تتراوح بين 128 و256 جيجابايت.

تأتي الشاشة بقياس 6.9 بوصة من نوع LCD بدقة 720×1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع أقصى يبلغ 810 نتس، لتوفير تجربة عرض سلسة رغم الفئة السعرية.

من ناحية التصوير، يضم Poco C85 كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتأتي البطارية بسعة كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 واط، ما يمنح المستخدم تجربة استخدام طويلة وسريعة الشحن.

كما يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل على الجانب، مع منفذ سماعات 3.5 ملم، ومعيار IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء. أما من حيث الأبعاد، فيبلغ سمكه 7.99 ملم، ووزنه 205 جرام. وسيُطرح الهاتف بثلاثة ألوان: البنفسجي والأسود والأخضر.

اللافت أن Poco C85 ليس جهازًا جديدًا كليًا، إذ يتطابق تمامًا مع هاتف Redmi 15C 4G الذي تم الإعلان عنه في بداية أغسطس، مع اختلاف بسيط في العلامة التجارية وخيارات الألوان فقط.

المصدر