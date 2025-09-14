تكنولوجيا: تسريبات تكشف آيفون 18 و18 برو بفتحة ديناميكية أصغر وبدون بصمة وجه أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت آبل مؤخرًا سلسلة آيفون 17، ومع ذلك بدأت الأنظار سريعًا تتجه نحو تشكيلة الشركة القادمة لعام 2026.

خلال الأشهر الماضية، ظهرت تسريبات متتالية حول آيفون 18، حيث أُشيع أن آبل قد تضيف زرًا جديدًا يتحكم بالكاميرا عبر حساسية الضغط، إلى جانب احتمال إدخال تغيير كبير على التشكيلة عبر استبدال الطراز الأساسي بآيفون Air الذي سينضم إلى نسخ Pro وPro Max، بالإضافة إلى نسخة قابلة للطي.

لكن أحدث التسريبات جاءت عبر حساب Setsuna Digital على منصة Weibo الصينية، ورصدها موقع MacRumors. فقد أوضح المسرّب أن آيفون 18 ونسخة Pro منه لن يحملا تقنية بصمة الوجه أو الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة كما كان متوقعًا.

وبدلًا من ذلك، تعمل آبل، وفقًا للتسريب، على تطوير فتحة أمامية أصغر تضم مستشعرات Face ID، بينما ستبقى الكاميرا الأمامية منفصلة على شكل ثقب كما ترددت الشائعات سابقًا.

وبالتالي، من المرجح أن يستمر التصميم الحالي ذو الفتحة البيضاوية لجيل إضافي على الأقل. وتشير التوقعات إلى أن آبل قد تؤجل إطلاق الكاميرا وبصمة الوجه تحت الشاشة حتى سلسلة آيفون 19 أو الإصدار المخصص للذكرى العشرين، الذي يُقال إنه سيحمل تصميمًا كامل الشاشة بلا أي فتحات.

جدير بالذكر أن Setsuna Digital سبق أن كشف تفاصيل صحيحة مثل اعتماد نظام التبريد بالغرفة البخارية في آيفون 17، لكنه أخطأ في تسريبات أخرى عديدة. ومع ذلك، يظل من المرجح أن تُعيد آبل تصميم واجهة الشاشة خلال الجيلين القادمين.

