تكنولوجيا: تسلا تمدد ساعات خدمة Robotaxi في Bay Area حتى الثانية صباحًا ضمن خطط التوسع

مددت تسلا ساعات تشغيل خدمة Robotaxi في منطقة Bay Area لتستمر حتى الثانية صباحًا بدلًا من منتصف الليل، لتصبح متاحة 20 ساعة يوميًا من السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل. وأعلنت الشركة عن الخطوة عبر حساب Tesla_AI على منصة X يوم 13 سبتمبر.

قبل هذا التحديث، لم يكن بإمكان من يغادرون الحفلات أو المطاعم أو الورديات الليلية استخدام الخدمة بعد منتصف الليل. لكن إضافة ساعات جديدة تلبي هذا الطلب وتُظهر ثقة متزايدة من تسلا في نظام Robotaxi الخاص بها.

وقد أطلقت الشركة الخدمة في Bay Area خلال يونيو 2025 بعد تجربتها الأولى في أوستن بولاية تكساس. وفي البداية، اقتصرت الخدمة على مالكي سيارات تسلا وعدد محدود من العملاء، لكنها أصبحت متاحة الآن لشريحة أوسع من خلال تطبيق تسلا على الهواتف.

وتعمل الخدمة بطريقة مشابهة لـ Uber وLyft، لكن باستخدام سيارات تسلا المزوّدة بنظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD). ومع ذلك، تفرض القوانين في كاليفورنيا وجود سائق أمان في المقعد الأمامي، ليتدخل عند الحاجة، ما يضمن التوافق مع اللوائح والحفاظ على الأمان بينما تواصل تسلا جمع البيانات وتحسين برمجيات القيادة الذاتية.

وأكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، مرارًا أن الهدف النهائي هو تشغيل السيارات بشكل كامل دون أي تدخل بشري.

وقد حصلت الشركة مؤخرًا على موافقة في ولاية نيفادا لاختبار سيارات من دون سائقي أمان على الطرق العامة، كما تسعى للحصول على ترخيص لتوسيع الخدمة لتشمل مطارات Bay Area.

