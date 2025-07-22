أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025 والشروط المطلوبة للاستفادة من الوجبة الأخيرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين هي التعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وهي واحدة من البرنامج المعلنة من وزارة العمل التي تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية و تحسين من مستوى المعيشي للمواطنين، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية مع توضيح الشروط التي يجب أن تتوفر بالمتقدم.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الخطوات التي ترغب إتباعها من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على توفير الوقت والجهد، لذلك سنوضح مجموعة من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بمنصة مظلتي.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك ومنها الاسم وكلمة المرور.

الضغط على الرعاية الاجتماعية من خلال القائم الرئيسية.

حدد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها، ثم اختر المحافظة التي تقيم فيها.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك، ثم الضغط على بحث.

وسوف يتم ظهور جميع اسماء المشمولين في الرعاية.

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شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية 2025

أوضحت وزارة العمل عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر المتقدم من أجل الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، سنوضح مجموعة من أهم تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يقيم المتقدم إقامة دائمة داخل أراضي العراقية.

أن يكون المتقدم من ضمن الفئات المستحقة للدعم سواء كان العاطلين عن العمل، الأرامل، الأيتام، أو ذوي الدخل المحدود.

التسجيل في المنصة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمظلتي.

إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منك بشرط أن تكون سارية الصلاحية ومنها رقم الهوية، رقم الهاتف، ومكان الإقامة.

يجب على المتقدم تحديد المحافظة التي يقيم فيها المتقدم.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية وهي واحدة من الأمور التي تم الإعلان عنها من وزارة العمل بالعراق

العاطلين عن العمل.

الأرامل.

الأيتام.

ذوي الدخل المحدود.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها من وزارة العمل بالعراق، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها أجل الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية مع توضيح الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية المقدمة بالعراق.