"الوزاري العربي" يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن إدانته الشديدة للاعتداء الإسرائيلي الغاشم على العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد المجلس في بيان صدر اليوم رفضه المطلق وإدانته بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإسرائيلي، واصفًا إياه بأنه انتهاك جسيم لسيادة دولة عربية وتصعيد خطير يهدد الأمن والسلم الدوليين، محذراً من مغبة الخطوات التصعيدية الإسرائيلية التي تضع أمن واستقرار المنطقة على المحك.

كما أعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع دولة قطر ودعمه لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها وأراضيها، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في المنطقة واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.