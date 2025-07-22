الضمان الاجتماعي في المغرب يمدد آجال التصريح حتى 21 يوليوز 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي بالمغرب تمديد آجال التصريح للمستفيدين حتى 21 يوليوز 2025، وذلك لمنح فرصة إضافية للمواطنين لتصحيح بياناتهم أو تقديم طلبات الدعم قبل انتهاء المهلة القانونية. وقد جاءت هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات وتحسين العملية الإدارية. عبر موقع الخليج 365.

تفاصيل التمديد والشروط اللازمة

تمت الموافقة على تمديد آجال التصريح بعد دراسة التقارير الشهرية وشكاوى عدد من المستفيدين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة. ويشمل التمديد:

تقديم طلبات مستفيدين جدد.

تعديل البيانات الشخصية أو البنكية للمستفيدين الحاليين.

إدراج أفراد تابعين جدد ضمن ظروف استثنائية.

تصحيح الأخطاء المسجلة في التصاريح السابقة.

ويُشترط لاستفادة المستفيدين من التمديد ما يلي:

تسجيل الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي بالمغرب. اختيار خيار “تصريح جديد” أو “تعديل بيانات”. إدخال الرقم الوطني والبيانات الأساسية بدقة. رفع أي مستند داعم مثل شهادة الحالة العائلية أو البطاقة الوطنية. تقديم التصريح قبل 21 يوليوز 2025.

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أسباب التمديد وأثره على المستفيدين

جاءت هذه الخطوة لتلبية احتياجات المستفيدين الذين تأخروا عن الموعد الأصلي، أو لم يتمكنوا من تقديم المستندات بسبب أعطال تقنية أو ظروف خاصة. ويساهم هذا التمديد في: