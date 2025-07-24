احصل الآن على تردد قناة بطوط كيدز 2025 على نايل سات مجانًا – أفضل قناة للأطفال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدم قناة بطوط كيدز (Battoot Kids) محتوى ممتع وتعليمي يجمع بين الترفيه والتعليم، مما جعلها الخيار الأمثل للعائلات العربية. تُعرض القناة أشهر الأفلام الكرتونية والأغاني التربوية بالإضافة إلى برامج مسلية مدبلجة بالعربية.

تردد قناة بطوط كيدز 2025 على نايل سات

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 11594

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

– الجودة: SD

مميزات قناة بطوط كيدز

1. تنوع في البرامج والمحتوى بمجموعة واسعة من الأفلام الكرتونية الكلاسيكية والحديثة.

2. محتوى آمن وتعليمي يركز على التوجيه السلوكي ويخلو من العنف.

3. جميع البرامج والأفلام مدبلجة باللغة العربية لتعزيز تعلم الأطفال.

4. قناة مفتوحة تبث مجانًا على مدار الساعة دون أي رسوم شهرية.

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أبرز ما تقدمه قناة بطوط كيدز

– أفلام كرتون مدبلجة بجودة عالية

– أغاني تعليمية للحروف والأرقام

– برامج مسابقات خفيفة للأطفال

– شخصيات ديزني الكلاسيكية

– حلقات تعليم السلوك والأخلاق للأطفال

استمتع الآن بمتابعة قناة بطوط كيدز واستفد من محتواها التعليمي والممتع لأطفالك مجانًا على نايل سات.