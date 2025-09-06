جوائز مهرجان فينيسا 2025: مريم توزاني تحصد جائزة الجمهور أرماني بيوتي عن فيلمها Calle Málaga

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - وسط تصفيق حار، وتأثير شديد بات واضحًا عليها، حصدت المخرجة المغربية مريم توزاني جائزة الجمهور (أرماني بيوتي)-Audience Award ( by Armani Beauty) عن فيلمها الجديد "شارع مالقا Calle Málaga" ضمن قسم Venice Spotlight في مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته الـ82.

فيلم مريم توزاني يحصد جائزة الجمهور

فيلم "شارع مالقا" للمخرجة المغربية مريم توزاني Maryam touzani الذي استلهمته من قصة جدتها الإسبانية في طنجة، شهد عرضه العالمي الأول بـ مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2025 في قسم "Venice Spotlight" ولاقي إشادة واسعة.

وتقوم ببطولته النجمة الإسبانية كارمن ماورا إلى جانب مارتا إتورا، ويروي حكاية امرأة مسنّة تكافح للحفاظ على منزلها وذكرياتها في مدينة طنجة أمام ضغوط ابنتها لبيعه.

ويعد العمل هو أول فيلم لـ مريم توزاني باللغة الإسبانية، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، ومن المقرر أن يشارك في مهرجان تورونتو السينمائي (TIFF) قبل طرحه تجاريًا عام 2026، كما تم اختياره لتمثيل المغرب في سباق الأوسكار الـ98 عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

ويذكر أن الحفل تضّمن أيضًا تكريمًا للراحل جورجيو أرماني، الذي وافته المنية يوم الخميس، وسط تصفيق حار من الجمهور، و"أرماني بيوتي" هي راعية المهرجان منذ فترة طويلة.

أبرز نجوم السجادة الحمراء في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

تماماً مثل يوم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي، وأكثر، حرص العديد من النجوم المشاركين بأعمالهم في المهرجان على التواجد في يوم الختام، حيث يتم إعلان النتائج النهائية للأفلام الفائزة والنجوم الفائزين.

ومن أبرز الشخصيات التي تواجدت وأولها المخرج الإيطالي لـ مهرجان البندقية السينمائي الدولي ألبرتو باربيرا وزوجته جوليا، إيمانويلا فانيلي مقدمة حفل الختام والتي قدمت أيضاً حفل الافتتاح، المخرج وكاتب السيناريو الإيطالي سيلفيو سولديني، المخرجة البريطانية شارلوت ويلز، المخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية التونسية أريج السحيري، الممثلة الإيطالية تاتيانا لوتر، المنتجة الإيطالية مونيكا باكاردي، المغنية لالا، الممثل الفرنسي لويس غاريل، الممثل والمخرج الفرنسي جيل ليلوش، المخرج الفرنسي سيدريك خيمينيز، الممثلة الفرنسية أديل إكزاركوبولوس، عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، المنتج الفرنسي هوغو سيليناك، والموسيقي الفرنسي توماس بانجالتر، والممثل الكوميدي الفرنسي ستيفان باك، وكاتب السيناريو الفرنسي أوليفييه ديمانجيل، الممثل الفرنسي ستيفن باك، الممثلة الصينية تشاو تاو، الممثلة السويسرية لونا ويدلر، المخرج السينمائي الأمريكي ألكسندر باين، الممثلة الإيطالية بينيديتا بوركارولي، المخرجة وكاتبة السيناريو الإيطالية كارولينا كافالي، الممثل معتز ملحيس، المخرجة التونسية كوثر بن هنية، المنتج التونسي نديم شيخ روحة، المنتجة والممثلة الكندية أوديسا راي، والمزيد من النجوم.



