أحمد السعدني يحتفل بيوم ميلاد ريهام عبد الغفور ويعلق: ست البنات والستات والكائنات

أحمد السعدني يحتفل بيوم ميلاد ريهام عبد الغفور

أحمد السعدني يهنئ ريهام عبد الغفور بيوم ميلادها -الصورة من حسابه على إنستغرام

نشاط فني لافت لـ ريهام عبد الغفور

في الدراما ريهام عبد الغفور تستعد لمسلسلين

ريهام عبد الغفور مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في السينما

https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحمد السعدني مع دينا الشربيني في مسلسل لا تُرد ولا تُستبدل

https://www.instagram.com/p/DN7_MBbkaM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN7_MBbkaM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN7_MBbkaM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - تحتفل الفنانةاليوم الموافق 6 من سبتمبر بيوم ميلادها؛ وقد حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على تهنئتها بهذا اليوم؛ معبرين عن حبهم لها واعتزازهم بصداقتها، وكان من بينهم النجماحتفل النجم أحمد صلاح السعدني بيوم ميلاد الفنانة، وشارك كل محبيه ومتابعيه، من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ صورة جمعتهما.وعلق السعدني على الصورة قائلاً: "كل سنة وأنتِ طيبة يا ست البنات والستات والكائنات بشكل عام".في سياق آخر وبعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخراً بمسلسل "كتالوج"، تعيش الفنانة ريهام عبد الغفور حالة من النشاط الفني الملحوظ، حيث تعاقدت على بطولة مسلسلين جديدين وفيلمين سينمائيين؛ لتبشر جمهورها ومتابعيها بموسم فني استثنائي يجمع بين الكوميديا والتراجيديا على شاشتي التلفزيون والسينما، وتؤكد استمراريتها الفنية في الفترة الأخيرة.وتستعدلبطولة مسلسل جديد يحمل اسم "سنجل مازر فازر" يجمعها بالفنان شريف سلامة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، والعمل قصة وإخراج تامر نادي، إنتاج صادق الصباح، ويشارك فيه أيضاً كل من: هنادي مهنا، ومحمد كيلاني، والعمل يجمع ريهام وشريف للمرة الثالثة في الدراما بعد مسلسلي "رمضان كريم" عام 2017، و"الخطيئة" في 2014.وفي السياق نفسه تعاقدتعلى بطولة مسلسل ثانٍ بعنوان "خمس نجوم" مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، من إخراج تامر عشري، وإنتاج أحمد فهمي، ومقرر تصويره قريباً بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطاله، لعرضه في موسم الأوف سيزون.اطلعوا على: بسبب مسلسل كتالوج.. علي البيلي يوجِّه رسالة مؤثرة لـ ريهام عبد الغفوروعلى صعيد السينما تنتظرعرض فيلم "برشامة" الذي يجمعها بالفنان، ويتناول أزمة الغش في الامتحانات بشكل عام وتأثيره في الطلاب والمجتمع، وذلك في إطار كوميدي، حيث تلعب ريهام شخصية معلمة في المدرسة التي تدور فيها الأحداث، وتُحاول بكل الطرق منع الغش في الامتحانات، ولكنها تواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.فيلم "برشامة" من بطولة: هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، ومصطفى غريب، حاتم صلاح، أنعام سالوسة، فاتن سعيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وكان مقرراً أن تقدم بطولة الفيلم الفنانة نيللي كريم وبمشاركة مصطفى خاطر، ولكن التحضيرات توقفت قبل العودة مرة أخرى بتغيير أبطال الفيلم.وتعمل ريهام عبد الغفور على التحضير لفيلم ثانٍ يحمل اسم "خريطة رأس السنة" بمشاركة الفنان محمد ممدوح وإخراج أحمد حمدي، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، لتسجل ريهام تعاوناً جديداً مع محمد ممدوح بعدما قدما معاً مسلسل "رشيد" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023.أما النجمفيواصل تصوير مسلسله "لا تُرد ولا تُستبدل"، الذي انطلق تصويره منذ أيام قليلة استعداداً لعرضه حصرياً عبر إحدى المنصات الرقمية فور الانتهاء من تصويره ومراحله الفنية، وذلك ضمن أعمال الأوف سيزون المنتظر عرضها على المنصات خلال الأسابيع المقبلة.المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، يحمل قضية مهمة، ويأتي من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف وإنتاج عبد الله أبو الفتوح فيما يشارك في البطولة بجانب دينا الشربيني وأحمد السعدني كل من: صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، جيدا منصور، وعدد آخر من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم بالتزامن مع عمليات التصوير.كما تألق السعدني من خلال مسلسل "لام شمسية" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولة العمل إلى جانب: أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، الطفل على البيلي، صفاء الطوخي، فاتن سعيد، يارا جبران، وضيوف الشرف كمال أبو رية، علي قاسم، محمد عبده، وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.قد يعجبكم: أحمد السعدني يعلن فشله في تجربة هذه اللعبةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».