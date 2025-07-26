تردد قناة بي إن سبورت المجانية على نايل سات لعام 2025 .. شاهد أفضل المباريات بدون تكلفة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نقدم لكم في هذا الخبر التردد الجديد لقناة beIN Sports Open 2025، وذلك لتتمكنوا من متابعة أبرز الأحداث الرياضية بجودة عالية وتعليق عربي. تُعتبر شبكة بي إن سبورت (beIN Sports) الرائدة في مجال الرياضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحمل حقوق بث البطولات العالمية الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

تتميز قناة بي إن سبورت المفتوحة بعرض أهم المباريات والبرامج التحليلية مجانًا، دون الحاجة لاشتراك مدفوع. والآن، يمكنكم ضبط التردد الجديد للقناة على مدار اليوم للاستمتاع بمشاهدة الرياضة بشكل مجاني.

تردد القناة على النايل سات هو كالتالي:

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 11054

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3/2

– التشفير: غير مشفر (مفتوحة)

– الجودة: HD

شاهد أيضًا: تردد قناة وناسة عرب نايل سات بجودة عالية HD تعرض أحلى الأغاني طوال اليوم

وتتميز قناة بي إن سبورت المفتوحة بعرض مباريات البطولات الكبرى مجانًا، وتضم نخبة من المعلقين والمحللين الرياضيين، بالإضافة إلى برامج حوارية وتقارير يومية. كما تقدم القناة المحتوى باللغة العربية وبجودة عالية HD.

من بين المناسبات التي تنقلها القناة (حسب الحقوق المتاحة)، مباريات منتخبات عربية في البطولات القارية وافتتاحيات البطولات الكبرى ككأس العالم.

وأخيرًا، نؤكد أن قناة بي إن سبورت المفتوحة مجانية تمامًا ولا تحتاج إلى اشتراك شهري، ولكن قد تُفتح مؤقتًا في مناسبات رياضية كبرى. ننصحكم بمتابعة جدول البث الرسمي عبر موقع أو تطبيق beIN للحصول على المزيد من التفاصيل والمعلومات.