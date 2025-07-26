“منصة أور” الاستعلام الإلكتروني من مصرف الرافدين بالرقم الوطني ورقم الحساب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاستعلام الإلكتروني من مصرف الرافدين تعتبر واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى جميع المعلومات الخاصة بالمالية والمصرفية بدون بذل أي نوع من أنواع الجهد أو التعب، لذلك سنوضح من خلال لمواطن يوز مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن من مصرف الرافدين من خلال الموقع الإلكتروني.

الاستعلام الإلكتروني من مصرف الرافدين

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن مصرف الرافدين من خلال الموقع الإلكتروني، سنوضح مجموع من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أور.

اضغط على تسجيل حساب جديد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها ومنها الاسم الرباعي، الرقم الوطني، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف.

كتابة رمز التحقق المرئي التي تم إرسالها خلال الهاتف الخاص بك.

اختر مصرف الرافدين من قائمة الدوائر الحكومية.

الضغط على نوع الخدمة أو المعاملة المراد الاستعلام عنها.

تحميل الاستمارة او متابعة الحالة المباشرة من لوحة التحكم.

وسوف يتم إرسال رسالة نصية أو إشعار بالبريد الإلكتروني تحمل العديد من البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

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الخدمات المتاحة عبر خدمة الاستعلام الإلكتروني

هناك العديد من الخدمات المقدمة من منصة أور والتي يمكنك الاستفادة بها من خلال الموقع الإلكتروني، سنوضح مجموعة من أهم تلك الخدمات فيما يلي:

الاستعلام عن الرواتب الخاصة بالموظفين.

التحقق من الاستقطاعات الشهرية.

الاطلاع على حالة السلف الإلكترونية.

الاستعلام عن البطاقات الذكية والإلكترونية.

التحقق من صحة الوثائق الرسمية الصادرة من المصرف.

الاستعلام عن عمليات التوطين للموظفين.

متابعة حالة طلبات استرداد المبالغ الخاصة بالبطاقات.

أهداف خدمة الاستعلام الإلكتروني من مصرف الرافدين

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول أهداف خدمة الاستعلام الإلكتروني من مصرف الرافدين بالعراق:

تسهيل وصول المواطن إلى جميع المعلومات المصرفية.

خفض الضغط على فروع المصرف بالعراق.

تعزيز من ثقة المواطنين والمصارف العراقية.

تحقيق أعلى معايير الشفافية.

توفير الوقت والجهد على العملاء.

الاستعلام الإلكتروني من مصرف الرافدين تعتبر واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على توفير الوقت والجهد على المواطنين، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن مصرف الرافدين مع توضيح أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من مصرف الرافدين.