6 سمات تميز الإعلامي الناجح: أساسيات تنظيم الإعلام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن الإعلامي الناجح هو من يبني جسور الثقة مع متابعيه ويسهم في صناعة التغيير الإيجابي داخل مجاله. وأوضحت الهيئة أن أبرز مزايا الإعلامي المتميز تتمثل في الالتزام بالدقة والمصداقية، والابتكار في تقديم المحتوى، والتحقق من المصادر قبل النشر، واحترام الخصوصية، إضافة إلى تجنب استغلال الأطفال في القضايا الحساسة، والمحافظة على المعايير المهنية التي تعزز من مصداقية العمل الإعلامي.

وشددت الهيئة على أن الإعلام، بمختلف منصاته، يمثل ركيزة أساسية في تشكيل الوعي المجتمعي، وأن الحفاظ على ثقة الجمهور يتطلب ممارسات مهنية عالية، تسهم في ترسيخ دور الإعلام كأداة للتنوير والتطوير.

