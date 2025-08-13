مزاد اللوحات الإلكترونية عبر “أبشر” يبدأ اليوم بشكل رسمي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء مزادًا إلكترونيًا للوحات المميزة عبر منصة أبشر، متيحةً للراغبين فرصة المشاركة إلكترونيًا واقتناء اللوحات المرغوبة. يأتي هذا المزاد ضمن جهود المرور لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على اللوحات المميزة.

خطوات المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني

– الدخول إلى منصة أبشر.

– اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”.

– اختيار “المرور”.

– اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

مزايا مزاد اللوحات عبر أبشر

يُسهل المزاد الإلكتروني عبر منصة أبشر عملية شراء اللوحات المميزة، حيث يتيح للمزايدين المشاركة من أي مكان وفي أي وقت. كما يوفر شفافية عالية في عملية المزايدة ويسهم في تنظيم عملية بيع وشراء اللوحات المميزة.

نصائح للمشاركة في مزاد اللوحات المميزة

ينصح الراغبون في المشاركة بمراجعة شروط وأحكام المزاد الإلكتروني للوحات المميزة على منصة أبشر قبل بدء المزايدة. كما ينصح بتحديد ميزانية محددة للوحات المرغوبة لتجنب تجاوز المبلغ المخصص. يُفضل أيضًا متابعة المزاد باستمرار لمعرفة أعلى سعر مُقدم.