ترحب الخارجية الفلسطينية ببيان وزراء خارجية 27 دولة ومفوضين أوروبيين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن 27 وزير خارجية حول العالم ومفوضين أوروبيين، الذي أشار إلى خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة. وطالب البيان بضرورة إدخال جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع ووقف المجاعة وعدم تسييس المساعدات، إضافة إلى دعم جهود الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أهمية تحرك الدول والمنظمات الدولية لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين. كما دعت إلى تفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ إعلان نيويورك.

هذا ويأتي هذا البيان في ظل استمرار الأحداث والتوتر في قطاع غزة، حيث تعاني السكان من وضع إنساني صعب بسبب الحصار والهجمات الإسرائيلية المستمرة.