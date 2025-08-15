تحذير من الدفاع المدني: 3 سلوكيات شائعة قد تسبب حرائق التماس الكهربائي في المنازل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدرت الدفاع المدني تحذيرًا بشأن ثلاثة ممارسات شائعة يجب تجنبها لتجنب حدوث حرائق التماس الكهربائي في المنازل. وأكد الدفاع المدني على أهمية اتباع إرشادات السلامة المنزلية وأخذ الحيطة والحذر.

المسببات الرئيسية لحرائق التماس الكهربائي

تحدث الدفاع المدني عن ثلاثة مسببات رئيسية لحرائق التماس الكهربائي، وهي استخدام التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس بأحمال كهربائية زائدة، بالإضافة إلى عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية لحماية الدوائر الكهربائية.

أهمية الوقاية والفحص الدوري

وأكد الدفاع المدني أن الالتزام بوسائل الوقاية يلعب دورًا حيويًا في تقليل حوادث الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات. وأشار إلى أهمية فحص الشبكات والتوصيلات بشكل دوري لضمان سلامة الأفراد والممتلكات.

التوعية والوقاية هما الحل

يجب على الجميع أن يكونوا على دراية بمخاطر حرائق التماس الكهربائي والوقاية منها، حيث يمكن تجنب الكثير من الحوادث من خلال الالتزام بالتدابير الوقائية والتحقق من سلامة الأجهزة الكهربائية بانتظام.

في النهاية، يجب على الجميع أن يكونوا على دراية بأسباب ومسببات حرائق التماس الكهربائي واتباع إرشادات السلامة المنزلية لضمان سلامة الأفراد والممتلكات. تجنبًا لوقوع كوارث تهدد حياة الناس وممتلكاتهم.