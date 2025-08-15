مستشفى الملك خالد للعيون يوضح حقيقة قطرة “VIZZ” بين إشارة مرور أمريكية وتريث سعودي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث حقيقة ما يتم تداوله بشأن قطرة VIZZ، مبينًا أنها حصلت على موافقة مؤقتة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لتحسين النظر في حالات طول النظر الشيخوخي، وليست موافقة نهائية.

وأكد المستشفى أن القطرة لم تحصل بعد على اعتماد هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA)، مشددًا على أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسات للتأكد من أمانها وفعاليتها قبل السماح باستخدامها في المملكة.

وبيّن أن النتائج الأولية أظهرت احتواء القطرة على مادة فعالة تعمل على تحفيز عضلة القزحية لتضييق البؤبؤ وتحسين عمق مجال الرؤية دون التأثير على الرؤية البعيدة، لكنها قد تسبب أعراضًا جانبية مؤقتة مثل تهيج العين أو تشوش الرؤية.