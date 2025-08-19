نصائح حيوية لتجنب ضربات الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشهد البلاد حاليا موجة حرارة شديدة حيث سجلت درجات الحرارة 42 درجة مئوية في الظل و49 درجة في جنوب الصعيد. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر وتقدم نصائح هامة لتفادي ضربات الشمس والحفاظ على الصحة العامة خلال هذه الفترة.

أعراض ضربة الشمس

تتضمن أعراض ضربة الشمس ارتفاع درجة حرارة الجسم واحمرار الوجه وجفاف الجلد. كما يمكن أن تشمل الأعراض التهاب العين والإجهاد المصحوب بالصداع، بالإضافة إلى الدوار والقيء.

نصائح لتجنب ضربات الشمس

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الذروة.

شرب كميات وفيرة من السوائل الباردة.

ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

ارتداء غطاء للرأس عند التعرض للشمس.

إرشادات للوقاية من حرارة الشمس المرتفعة

الاستحمام يوميًا بماء فاتر.

منع الأطفال من اللعب في الخارج خلال ساعات الذروة.

تقليل استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة.

تجنب التواجد في الأماكن سيئة التهوية.

تجنب ممارسة الرياضة في الطقس الحار.

ارتداء الملابس الفاتحة اللون عند التعرض لأشعة الشمس.

مقارنة درجات الحرارة في المناطق المختلفة

في الظل: 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 49 درجة مئوية.

مواضيع ذات صلة بصحة الصيف

يمكنك الاطلاع على المزيد من النصائح الهامة للتعامل مع الحرارة المرتفعة، مثل كيفية الوقاية من الجفاف، وفوائد ضوء الشمس على الجسم، ونصائح طبية لتجنب الجلطات في الحر.