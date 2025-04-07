الامارات | مدارس «مناهج أجنبية» تستقبل الطلاب في الفصل الثالث اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل مدارس «مناهج أجنبية» تطبق المنهاج البريطاني والأميركي والهندي، وغيرها من المناهج، اليوم، طلبة الصفوف من الأول إلى الـ12 والـ13 في المنهاج البريطاني، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، وذلك بعد انتهاء إجازة الربيع التي استمرت أسبوعين، ويطبق هذا التقويم على المدارس الخاصة التي تتبع أنظمة تعليمية دولية مرخصة في دولة الإمارات، وتعمل وفق تقويم خاص يراعي طبيعة تلك المناهج، حيث بدأت إجازة الربيع لها في 24 مارس 2025.

وفي المقابل، تستأنف المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم الدراسة بعد إجازة الربيع، يوم الإثنين 14 أبريل الجاري، وفق التقويم الأكاديمي المعتمد من قبل الوزارة، الذي يحدد مواعيد الإجازات والفصول الدراسية.

ووفق التقويم المعتمد، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، يجب أن يُختتم العام الدراسي الجاري قبل 27 يونيو المقبل، ما يتيح للمدارس فترة زمنية كافية لاستكمال المناهج، وتنفيذ التقييمات النهائية قبل نهاية العام.

ويأتي تنظيم هذا التقويم لضمان انسيابية العملية التعليمية، وتحقيق التوازن في عدد أيام الدراسة، مع مراعاة تنوع النظم التعليمية المعتمدة في الدولة، وتوفير بيئة تعليمية مستقرة تدعم جودة التعليم، وتواكب الخطط الوطنية للتطوير التربوي.

