الامارات | «التربية» تعلن عن البرنامج الزمني الخاص بإعلان نتائج نهاية العام الأكاديمي 2024-2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج نهاية العام الأكاديمي 2024-2025، لكافة المراحل الدراسية، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025.

وخصصت الوزارة بحسب البرنامج الزمني المُعلن عنه يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025 لنتائج الصفوف الدراسية من التاسع إلى الثاني عشر، على أن يتم إعلان نتائج الصف الثاني عشر في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر في الساعة 4 مساءً. كما خصصت الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثامن، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في الساعة 4 مساءً.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج نهاية العام الأكاديمي عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق التواريخ المحددة في الجدول الزمني، وذلك بحسب الساعة المحددة لنتائج كل مرحلة دراسية، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداءً من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً بعد إعلان النتائج وفق كل مرحلة.