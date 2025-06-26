الامارات | محمد بن راشد: كل عام وقادمكم أجمل.. وأيامكم أفضل

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: كل عام وقادمكم أجمل.. وأيامكم أفضل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 .
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :"نبارك للأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد 1447 … نسأل الله أن يكون عام خير ويمن وبركة" .
وتابع سموه قائلا :"كل عام وقادمكم أجمل .. وكل عام وأيامكم أفضل .. وكل عام وشعوبنا في أمن وأمان وسلام واستقرار وازدهار ..".
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