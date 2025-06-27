الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1447، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموّه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله تعالى أن يكون عاماً يسوده السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن تنعم فيه الشعوب كافة بالخير والازدهار».

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1447، إلى ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك للأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد 1447.. نسأل الله أن يكون عام خير ويمن وبركة. كل عام وقادمكم أجمل.. وكل عام وأيامكم أفضل.. وكل عام وشعوبنا في أمن وأمان وسلام واستقرار وازدهار».

وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نُهنئ الأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1447هـ، ونسأل الله أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والبركة والسلام».

محمد بن زايد:

ندعو الله تعالى أن يكون عاماً يسوده السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن تنعم فيه الشعوب كافة بالخير والازدهار.

محمد بن راشد:

نسأل الله أن يكون عام خير ويمن وبركة، وكل عام وأيامكم أفضل، وكل عام وشعوبنا في أمن وأمان وسلام واستقرار وازدهار.

منصور بن زايد:

نُهنئ الأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد، ونسأل الله أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والبركة والسلام.