الامارات | «التربية»: منظومة ذكية لنظر طلبات مراجعة الدرجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فعّلت وزارة التربية والتعليم منظومة إلكترونية متكاملة لمراجعة درجات التقييم الختامي، محدِّدةً فترة قبول طلبات التظلم للعام الأكاديمي 2025/2024 بدءاً من 30 يونيو الجاري وحتى الثاني من يوليو المقبل، عبر منصة IDH الإلكترونية على الرابط: https://idh.ese.gov.ae/complain.

وبحسب دليل «تقديم طلب مراجعة الدرجات»، الصادر عن إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام في الوزارة، يُتاح لطلبة الصف الـ١٢، في المدارس الحكومية والخاصة المطبِّقة لمنهاج الوزارة، تقديم طلباتهم إلكترونياً، فيما يتوجّه طلبة الصفوف من الثالث إلى الـ١١ إلى إدارات مدارسهم مباشرة لإتمام إجراءات المراجعة وفق القنوات المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن نطاق المراجعة يقتصر على الجزء الورقي (الكتابي) من اختبار نهاية الفصل، وبحدٍّ أقصى ثلاث مواد من قائمة محدَّدة، هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والفيزياء، والرياضيات، وينطبق هذا الإجراء أيضاً على عدد من الفئات الخاصة، في مقدمتها أصحاب الهمم المُدرَجون ضمن خطط فردية أو تكييفات تعليمية، والطلبة المرضى أو مرافقيهم للعلاج داخل الدولة أو خارجها، وكذلك من تغيبوا بعذر طبي معتمد أو بسبب وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

وأفادت الوزارة بأن المراجعة لا تشمل التقييم التكويني للطلبة في مواد المجموعتين A وB، إذ تُعالج هذه الطلبات داخل المدرسة، كما تُستثنى طلبات الترفيع بعد الرسوب، ومنح فرص إضافية لاختبارات الإعادة، وتعديل النسب المخصَّصة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، أو الاستثناء من نسبة الحضور المحدَّدة بـ65% لطلبة الحلقة الأولى.

واستبعدت الوزارة طلبات إعادة تصنيف الطلبة من ذوي الهمم بعد اعتمادها، وطلبات الأنظمة التعليمية المختلفة، وحالات السلوك أو الغش، فضلاً عن المواد التي يجرى اختبارها إلكترونياً حصراً.

وأكدت أن النظام الإلكتروني يمكّن ولي أمر الطالب أو الطالب نفسه من متابعة الطلب خطوة بخطوة، حيث تمرّ طلبات مواد اللغة العربية، والرياضيات، والفيزياء والعلوم، بثلاث مراحل، الأولى مراجعة الطلب، والثانية إشعار الطالب بالنتيجة، والثالثة إغلاق الطلب، فيما تحال طلبات مادة اللغة الإنجليزية إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام، حيث تخضع لمراجعة متدرّجة على مستويات إشرافية عدّة، قبل إصدار القرار النهائي وإبلاغ مقدّم الطلب.

وأفادت الوزارة عبر الدليل بأن جميع عمليات المراجعة تتم بوساطة لجان أكاديمية مختصة ووفق معايير دقيقة تضمن النزاهة والحيادية، كما توفر قنوات واضحة ومباشرة، تتيح للطلبة وأولياء أمورهم تتبّع مسار الطلبات إلكترونياً، بما يعزز الثقة في مخرجات عملية التقويم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن نتائج نهاية العام الأكاديمي 2024-2025، للمراحل الدراسية كافة، ستصدر يومَي الإثنين 30 يونيو الجاري، والثلاثاء الأول من يوليو المقبل.