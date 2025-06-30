الامارات | "التربية": فرصة محدودة لمراجعة الدرجات ولا مراجعة بعد انتهاء المهلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب مراجعة الدرجات على نتائج الفصل الدراسي الثالث لطلبة الصف الثاني عشر، في فرصة محدودة، اعتبارًا من اليوم ، وحتى مساء يوم الأربعاء 2 يوليو المقبل، حيث تُتاح الفرصة للطلاب لتقديم طلبات مراجعة درجاتهم في 3 مواد فقط من الجزء الكتابي، تشمل: اللغة العربية، الإنجليزية، العلوم، الفيزياء، والرياضيات، مؤكدة أنه لا مجال للمراجعة بعد انتهاء المدة المحددة .

وخصصت الوزارة رابطًا إلكترونيًا لتقديم التظلمات الخاصة بطلبة الصف الثاني عشر: https://idh.ese.gov.ae/complain، على أن تصدر نتائج المراجعة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء التقديم.

أما طلبة الصفوف من الثالث حتى الحادي عشر، فيمكنهم التوجه مباشرة إلى مدارسهم لتقديم طلب التظلم يدويًا، وبنفس الشروط من حيث عدد المواد والفترة الزمنية.

لا مراجعة بعد انتهاء المهلة

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المحدد، مشيرة إلى أن الطلبات التي تُقدَّم خارج المدة لن يُنظر فيها. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان سرعة البت في التظلمات تمهيدًا لمرحلة إصدار الشهادات وإجراءات الإعادة.

نتائج المراحل الدراسية… تباعًا

وكانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم نتائج الصف الثاني عشر، فيما تُطرح نتائج الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر في الرابعة عصرًا من اليوم ذاته.

أما نتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن، فستُعلن في العاشرة صباح يوم غد الثلاثاء، على أن تظهر نتائج الصفوف من الأول حتى الرابع في الرابعة عصرًا من اليوم نفسه.

طباعة الشهادات إلكترونيًا حتى منتصف الليل

ويُتاح للطلبة وأولياء الأمور طباعة الشهادات الدراسية من خلال «بوابة الطالب» الإلكترونية student.ese.gov.ae، وذلك بدءًا من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل. وتنصح الوزارة بحفظ نسخة إلكترونية من الشهادة بصيغة PDF، وطباعتها على ورق مقوّى لأغراض التقديم الرسمي.