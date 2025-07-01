الامارات | تحويل مزيف بـ10 آلاف درهم.. والمحتال يدّعي علاج ابنه صديقه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة دبي من أسلوب احتيالي، يعمد فيه المحتالون إلى إرسال رسائل مزيفة تفيد بوصول تحويلات مالية إلى حساب الضحية، بهدف إقناعه بإعادة إرسال الأموال، مما قد يورطه في معاملات مالية مشبوهة.

وفي فيديو توعوي نشرته عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أحد الضحايا وهو يتلقى رسالة نصية تشير إلى إيداع مبلغ قدره 10 آلاف درهم في حسابه البنكي، وبعدها مباشرة، تلقى اتصالًا من شخص غريب يدّعي أنه أرسل المبلغ عن طريق الخطأ أثناء محاولة تحويله إلى أحد أصدقائه، زاعمًا أن المال مخصص لعلاج ابنته المريضة، وطلب من الضحية إعادته فورًا.

وبدافع حسن النية، قام الضحية بإرسال المبلغ إلى الحساب الذي زوّده به المتصل، وبعد يومين، تلقى إشعارًا من البنك يُفيد بفرض "إجراء احترازي" على حسابه بسبب نشاط مالي مخالفًا للتعليمات التنظيمية.

وأكدت شرطة دبي أن الأساليب التي يتبعها المحتالون لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية تتعدد، إلا أن تعزيز الوعي واليقظة يمكننا التصدي لها بكفاءة، محذرة من تحويل مبالغ مالية لأي شخصٍ غير معروف، داعية إلى إبلاغ الجهات المختصة على الفور عن طريق الاتصال على الرقم 901.