الامارات | أحمد بن محمد: ملتزمون ببناء جيل إعلامي يُجسّد نبض دبي ويعكس ريادتها الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي نموذجاً تنموياً رائداً ومركزاً رئيساً للأعمال والاستثمار والإعلام في المنطقة، تستدعي أن يكون إعلامها منفتحاً على التجارب العالمية المتميّزة، عبر الاهتمام بتبادل الخبرات مع أهم وأبرز المؤسسات والجهات الإعلامية الرائدة حول العالم، من أجل مواكبة التطور العالمي السريع في هذا المجال، والوقوف على أحدث وأفضل الممارسات والمعايير الإعلامية، بما يتواءم مع احتياجاتنا وثقافتنا في مسيرة تطوير إعلامنا المحلي وصولاً إلى العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس دبي للإعلام، حيث اطّلع على جهود المجلس خلال الفترة الماضية في سياق استراتيجية التطوير وما تبعها من برامج ومشروعات ومبادرات، تهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام في دبي، ضمن مساراته كافة إلى مرحلة جديدة من التميّز.

وشدّد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، على أهمية تنسيق الجهود، بما يضمن أن يكون إعلام دبي مواكباً لمكانتها العالمية، ومساهماً فاعلاً في ترسيخ ريادتها على الساحة الدولية، من خلال تبنّي وتفعيل كل المقومات اللازمة لذلك.

وأكد سموّه أهمية تعزيز فرص الإعلامي الإماراتي، ومنحه المقومات التي تكفل له التميّز، منوهاً سموّه بالأثر الإيجابي الكبير لمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين، على مستوى تمكين الكادر الوطني، لاسيما الشباب، من امتلاك الأدوات والمعارف والمهارات اللازمة لتوسيع فرص مشاركته في صُنع محتوى إعلامي إماراتي أصيل بطابع عالمي متطور، كذلك تأكيد حضوره المؤثر في قلب المشهد الإعلامي على الصعيدين المحلي والعربي.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «ترأست اليوم اجتماع مجلس دبي للإعلام، وناقشنا خلاله مشاريع ومبادرات المجلس التي تشكّل ملامح المرحلة المقبلة لإعلامٍ يواكب طموح دبي ويجسّد رؤيتها المستقبلية، كما بحثنا نتائج البرنامج التدريبي في المملكة المتحدة، الذي نظمه المجلس ضمن (برنامج القيادات الإعلامية) بمشاركة نخبة من قيادات الاتصال في 25 جهة حكومية وشبه حكومية من دبي، كما استعرضنا المستجدات الخاصة بمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام، ووجّهنا بدراسة توسيع نطاقها لتشمل جامعات مرموقة».

وأضاف سموّه: «ملتزمون ببناء جيل إعلامي يجسّد نبض دبي ويعكس ريادتها الدولية وينقل رسالتها للعالم بلسان أهل دبي».

تعاون دولي

وشهد الاجتماع عرض مخرجات الزيارة التي نظّمها مجلس دبي للإعلام، أخيراً، لمنتسبي برنامج القيادات الإعلامية إلى المملكة المتحدة، وما أسفرت عنه الزيارة من نتائج إيجابية من خلال التواصل مع نخبة من أهم المؤسسات الإعلامية والخبراء والدبلوماسيين.

وأوضحت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي، أن الزيارات والبرامج الخارجية للمجلس تدعم مستهدفات التطوير الإعلامي بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وقالت إن الزيارة أتاحت المجال لمنتسبي برنامج القيادات الإعلامية للقاء مسؤولين حكوميين وخبراء في مؤسسات إعلامية عالمية كبرى، مثل: غوغل، وفاينانيشال تايمز، وسكاي نيوز، ومؤسسة طومسون، حيث كانت النقاشات مثمرة للغاية، وكانت بمثابة تمهيد ناجح لمزيد من التعاون في المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع مستجدات عملية التطوير الخاصة بمؤسسة «دبي للإعلام»، حيث أوضحت منى المرّي أن الجهود المبذولة في هذا السياق تسير وفق استراتيجية شاملة، حيث أثمرت العديد من النتائج الإيجابية، مؤكدة الاستمرار في تبني الخطوات التي من شأنها تحقيق المستهدف للمؤسسة من مستويات جديدة للتميّز في تقديم محتوى تنافسي بمعايير عالمية.

منحة محمد بن راشد

كذلك، جرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات المتعلّقة بمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين، التي أُعلن، أخيراً، عن فتح باب القبول لدورتها الثالثة للعام الأكاديمي 2025-2026، حيث أشارت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، نهال بدري، إلى مستهدفات تطوير برنامج المنحة، ومن أهمها توسيع نطاقها لتشمل جامعات عالمية متميّزة في مجال علوم الإعلام، وكذلك البدء في تأهيل الشباب من مرحلة مبكرة، وتحديداً طلبة المدارس قبيل التحاقهم بالدراسة الجامعية، لتعزيز وعيهم بالعمل الإعلامي والمقومات التي ترشحه لاختياره مجالاً للعمل في المستقبل، مؤكدة أن «المنحة تتكامل في أثرها مع مبادرات المجلس الرامية إلى تهيئة المجال أمام الشباب، وتمكينهم من الوصول إلى فرص العمل الملائمة».

وأكدت أن «الشباب يمثّلون جوهر خطط تطوير إعلام دبي، كونهم الأكثر قرباً من العناصر المؤثرة في تشكيل ملامح الإعلام الجديد، وفي مقدمتها التقنيات الجديدة التي صاحبت التطور التكنولوجي السريع»، لافتة في الوقت ذاته إلى الجهود المكثّفة التي يقوم بها المجلس لبناء وتوثيق جسور التعاون مع مؤسسات الإعلام حول العالم، وكذلك جهات الاتصال الحكومي صاحبة التجارب الرائدة، لاكتساب المعارف والخبرات التي تمهد لاكتشاف فرص جديدة تدعم مستهدفات تطوير إعلام دبي.

وناقش الاجتماع الأهداف المرجوة لبرنامج منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين، لترسيخ أثره الإيجابي في الدفع بالمزيد من الكوادر الإماراتية إلى مجالات العمل الإعلامي المختلفة، ليس على مستوى إعلام دبي فحسب، بل لتعزيز فرص الإعلامي الإماراتي في المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، تأكيداً لجهود المجلس في مجال دعم الشباب، الذي يمثّل أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجيته.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس: مالك آل مالك، وعائشة ميران، وخلفان بالهول، ومحمد الملا، ويونس عبدالعزيز آل ناصر، وعارف محمد أميري، وهشام سلطان العلماء.

أحمد بن محمد:

• تعزيز فرص الإعلامي الإماراتي ومنحه المقومات التي تكفل له التميّز.

• منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين تحقق أثراً إيجابياً على مستوى تمكين الكادر الوطني.

منى المرّي:

• تطوير مؤسسة دبي للإعلام يمضي وفق استراتيجية عمل شاملة أثمرت نتائج إيجابية.

نهال بدري:

• تطوير «منحة محمد بن راشد» وتوسيع نطاقها لتشمل جامعات عالمية متميّزة في مجال علوم الإعلام.