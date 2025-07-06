الامارات | 347 عملية إنقاذ نفّذها الحرس الوطني خلال 6 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‏أعلنت قيادة الحرس الوطني تنفيذ 347 عملية إنقاذ في البر والبحر، داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن جهود متواصلة لتعزيز منظومة الاستجابة الوطنية، ورفع جاهزية فرق البحث والإنقاذ على مستوى الدولة.

‏وبحسب الإحصاءات، نفّذ المركز 218 عملية شملت 63 مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي، و18 مهمة لنقل المرضى عبر الإسعاف الجوي داخل الدولة، إضافة إلى 13 مهمة للنقل الطبي والإسعاف الجوي خارج الدولة، في حين نفّذت مجموعة حرس السواحل 129 عملية بحث وإنقاذ في مياه الخليج العربي وبحر عُمان.

‏وأكدت قيادة الحرس الوطني أن هذه العمليات تُجسد التزامها بتقديم خدمات عالية الكفاءة في عام المجتمع، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات، لضمان سلامة الأرواح والتدخل السريع في مختلف الظروف والمناطق الجغرافية. ودعت إلى التواصل مع خط طوارئ البحث والإنقاذ على الرقم (995)، ومع خط طوارئ حرس السواحل على الرقم (996) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تستدعي المساعدة أو التدخل الفوري.