الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساءل ذوو طلبة: هل سيؤثر قرار إلغاء اختبار الإمارات القياسي (إمسات) لطلبة الصف الـ12 في متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة؟

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه تم إجراء تغييرات لمتطلبات نظام معادلة الشهادات الدراسية لطلبة الصف الـ12 في المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الأميركي، بعد إلغاء اختبار «الإمسات»، حيث يتعين على الطلبة في هذا المنهاج اجتياز أحد اختباري اللغة الإنجليزية «اختبار التوفل (TOEFL) بمعدل لا يقل عن 61، أو اختبار الآيلتس الأكاديمي (IELTS Academic) بمعدل لا يقل عن 5.0» وفي الرياضيات: اجتياز اختبار (SAT 1)- Math Reasoning Test بدرجة لا تقل عن 450.