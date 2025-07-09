الامارات | محكمة أبوظبي التجارية تصدر حكما بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية

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شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أبوظبي التجارية تصدر حكما بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة أبوظبي التجارية، حكماً قضائياً - بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية شهيرة تعمل في مجال الأزياء والتجارة الإلكترونية، وذلك عقب ثبوت استخدام غير مشروع للعلامة التجارية داخل متجر في الدولة من دون الحصول على إذن أو ترخيص.
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