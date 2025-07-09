الامارات | رئيس الدولة: اتفاقية الشراكة مع أذربيجان تعكس نهج الإمارات في بناء علاقات تنموية مستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وذلك في العاصمة أبوظبي.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": شهدت وفخامة الرئيس إلهام علييف، في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان، والتي تستهدف تحقيق تطور نوعي في علاقاتنا الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة للبلدين، وتنطلق من نهج إماراتي متواصل لبناء الشراكات التنموية التي تعزز الرخاء والازدهار لشعبها وشعوب العالم.