الامارات | شرطة دبي تُلقي القبض على ثلاثة مطلوبين دوليين من بلجيكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على ثلاثة مطلوبين دوليين يحملون الجنسية البلجيكية، هم: ماتياس أكيازيلي، وجورجي كيم، وعثمان بلوطي، وذلك لتورطهم في ارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود الدولية.

وأوضحت شرطة دبي أن المقبوض عليهم صدرت بحقهم نشرات حمراء من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، كما أنهم مدرجون على قوائم المطلوبين في وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، نظراً لضلوعهم في أنشطة إجرامية خطيرة تتعلق بالجرائم المنظمة.