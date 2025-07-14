الامارات | شرطة الشارقة تساعد فتاة على لقاء والدها للمرة الأولى في حياتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة وقاية وحماية المجتمع، من لمّ شمل ابنة بوالدها الذي لم يسبق لها لقاؤه، منذ ولادتها قبل أكثر من 35 عاماً، وذلك في استجابة إنسانية سريعة، تعكس حرص شرطة الشارقة على دعم الاستقرار الأسري، وتجسيد مسؤولياتها في معالجة الحالات الاجتماعية ذات البُعد الإنساني.

وأشار المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، إلى أن هذه المبادرة تمثل دور شرطة الشارقة الإنساني والاجتماعي في التعامل مع القضايا الأسرية، وتُجسّد التزامها بتقديم الدعم للفئات المختلفة، والإسهام في إعادة لمّ شمل الأسر وتعزيز استقرارها، انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى بناء مجتمع متماسك، يتمتع أفراده بالأمن الاجتماعي والوجداني.

وأكد مدير إدارة وقاية وحماية المجتمع، العميد أحمد محمد المري، أن تفاصيل الحالة تعود إلى ورود طلب مناشدة من فتاة تقيم خارج الدولة، عبّرت خلاله عن رغبتها في التواصل مع والدها الذي لم تلتقِ به منذ ولادتها، نتيجة ظروف أسرية أدت إلى انقطاع العلاقة بين الطرفين على مدى أكثر من 35 عاماً.

وأضاف: «شُكِّل فريق عمل من قسم المشكلات الأسرية والمجتمعية لمتابعة التفاصيل ذات الصلة، ونسق الفريق مع الفتاة دون إلزامها بأي إجراءات قد تعيق تحقق اللقاء، كتأمين تذكرة السفر وغيرها، تسهيلاً لوصولها ولقائها بوالدها، كما حرص على تهيئة مقر الاستقبال، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في الدعم الاجتماعي، لضمان توفير بيئة آمنة داعمة للطرفين».

وأشار المري إلى أن اللقاء جسّد ثمرة جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة المستمرة في دعم الاستقرار الأسري، ومعالجة القضايا الاجتماعية ذات البُعد الاجتماعي والإنساني.