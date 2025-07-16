الامارات | مراجعة شاملة لمواجهة «تضخيم الدرجات» في 12 مدرسة خاصة بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي المرحلة الأولى من عملية مراجعة منهجية شاملة، لرصد ومعالجة حالات تضخيم الدرجات، وعدم اتساقها في السجلات الأكاديمية ببعض المدارس الخاصة بالإمارة، وأكدت الدائرة إيقاف تسجيل طلبة في الصفين الـ11 والـ12، مؤقتاً، في 12 مدرسة بالإمارة، إلى حين تصحيح أوضاعها، وضمان امتثالها الكامل للمعايير.

وأطلقت الدائرة المراجعة بعد رصد تفاوت ملحوظ بين نتائج الاختبارات المرجعية الخارجية والدرجات التي تمنحها المدارس داخلياً، وخلال المرحلة الأولى سيُطلب من المدارس تقديم سجلات طلبة الصف الـ12 للمراجعة الفورية، وتشمل سجل الدرجات النهائية للخريجين، والسياسات التقييمية، وأطر التقدير المعمول بها، ووثائق متطلبات التخرج، ونماذج من التقييمات المصححة، وسجلات شاملة لجميع أنواع التقييمات.