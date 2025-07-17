الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن راشد يصدر قرارات بترقية 6247 من العسكريين في دبي

دبي - الإمارات اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قرارات بترقية 6247 من العسكريين العاملين في الجهات العسكرية في إمارة دبي، وشملت الترقيات كوادر جهاز أمن الدولة، وشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي.  

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

