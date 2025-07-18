الامارات | انتهاء تحسينات مخرج المدينة الطبية باتجاه شارع الشيخ زايد الأحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن الانتهاء من التحسينات، التي تُنفذ على مخرج المدينة الطبية (شارع 13)، بعد غد. وتشمل الأعمال تحويل المخرج القائم من حالة التوقف التام إلى التدفق الحر، من خلال إضافة حارة للتسارع للمخرج بالاتجاه إلى شارع تقاطع عود ميثاء مع شارع الشيخ راشد، إلى جانب تنفيذ توسعة لمخرج شارع الخدمة إلى الشارع الرئيس من مسار إلى مسارين بطول 500 متر، للمركبات القادمة من شارع الرياض بالاتجاه إلى تقاطع عود ميثاء مع شارع الشيخ راشد.

وتأتي التحسينات ضمن الجهود المستمر للهيئة لتوفير حلول مرورية تعزز انسيابية الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق، ما يلبي تطلعات دبي نحو مدينة ذكية وآمنة في تنقلاتها، وتواكب متطلبات النمو والتوسع الحضري، خصوصاً في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية، لاسيما مدينة دبي الطبية ومنطقة عود ميثاء، التي تعد من المناطق الحيوية في الإمارة، لما تضمه من مرافق خدمية متكاملة ومراكز طبية ومستشفيات، ومؤسسات تعليمية، وسكنية، وتجارية.

وتسهم الحلول المرورية المنفذة على مخرج مدينة دبي الطبية باتجاه شارع الشيخ زايد في مضاعفة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، لتصل إلى 3000 مركبة في الساعة، كما ترفع معدل الانسيابية، وتقلل الكثافة المرورية وزمن الانتظار، على الشارع الحيوي بنسبة تصل إلى 50%، ما ينعكس بشكل إيجابي على تجربة مستخدمي الطريق، وسهولة التنقل والخروج من المنطقة في أوقات الذروة.