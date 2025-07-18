الامارات | الإمارات تدين استهداف كنيسة في غزة وتؤكد ضرورة حماية الأماكن المقدسة والمدنيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات استهداف الجيش الإسرائيلي لكنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مما يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، محذّرة من الاعتداءات المستمرة والتصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي يهدد بتفاقم المأساة الإنسانية الكارثية في القطاع.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأماكن المقدسة والمؤسسات المدنية، والتعدّي على حرمتها، مشددة على ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي جاد يُسهم في تحقيق السلام الشامل، على أساس حل الدولتين، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.