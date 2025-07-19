الامارات | منصور بن محمد: ماضون على خطى المؤسسين في ميادين العطاء والواجب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، تجديد العهد في (يوم عهد الاتحاد) على مواصلة العمل في كل ميادين العطاء والواجب من أجل وطنٍ يستحق الأفضل.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «بمناسبة (يوم عهد الاتحاد)، نجدد العهد على المضيّ على خطى الآباء المؤسسين، والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة، وأن نواصل العمل في كافة ميادين العطاء والواجب من أجل وطنٍ يستحق الأفضل، وشعبٍ لا حدود لطموحاته».