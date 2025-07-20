الامارات | موظفو إدارات مدرسية يطالبون بتحسين بدلات الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد إداريون ومساعدو صفوف وعاملون في الخدمات المساندة في مدارس خاصة، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم يعملون خلال إجازة الطلبة والمعلمين لإعداد المدرسة للعام الجديد، مقابل مكافأة تحتسب على الراتب الأساسي، مطالبين بإطار تنظيمي لدوام الصيف، تحتسب فيه مكافآت تتناسب مع المهام التي توكل إليهم.

من جانبها، أكدت إدارات مدرسية أن الدوام خلال فترة الإجازة الصيفية اختياري، ويقابله صرف مكافأة مالية متفق عليها، تقديراً للجهود المبذولة.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم»، ميدانياً، استمرار كوادر في أداء مهام محددة خلال العطلة الصيفية، إذ أوكلت مدارس مهام إدارية لمساعدي الصفوف، وبقي أمناء السر في غالبية المدارس على رأس عملهم، إلى جانب عمال الصيانة.

وأظهر الرصد تباين سياسات المدارس في تنظيم دوام الإداريين صيفاً، ففي المدارس الحكومية يتولى المدير مهام المتابعة ذاتياً دون جدول رسمي أو دعم مركزي، فيما تعتمد معظم المدارس الخاصة نظام المناوبة، إلا أن الضغوط تبقى مرتفعة، خاصة خلال فترات الاعتماد أو إعادة الهيكلة.

وقالت «سارة.م» و«ميادة.ح» «وعبير.ع» و«سمر.ف»، إن الواقع العملي يفرض عليهن التواجد خلال أيام الأسبوع في دوام يبدأ غالباً من الثامنة صباحاً ولا ينتهي قبل الثانية ظهراً، وتُضاف إلى الدوام الحضوري المتابعة الإلكترونية المستمرة عبر البريد الرسمي والمنصات التربوية والرسائل العاجلة من الجهات التنظيمية.

وأكدن أن عدم وجود تنظيم متوازن وعادل يتيح المجال لاجتهادات إدارية قد تؤدي إلى استنزاف الكوادر، إذ يُطلب من البعض الاستمرار في العمل طوال الإجازة، تحت مبررات «حاجة العمل» أو «الاستعداد للعام الدراسي الجديد»، دون احتساب فعلي لساعات العمل أو توفير مرونة في التعويض الزمني.

وتابعن أن «بعض المدارس تعتمد على الحد الأدنى من الكادر الإداري خلال الصيف لخفض النفقات وتقليل التكاليف، ما يضاعف الأعباء على المتبقين في ظل مهام تشمل الصيانة والتوظيف ومتابعة ملفات الطلبة، والتنسيق مع الجهات التنظيمية، ما يفرض ضغطاً مهنياً ونفسياً لا يقابله إنصاف في التقدير أو المكافأة».

وطالبن بإصدار لوائح رسمية تنظم طبيعة الدوام الصيفي للإداريين في المدارس الخاصة، وتحدد بوضوح حقوقهم في التعويض المادي والزمني، بما يضمن بيئة عمل تقدر دورهم الحيوي في استقرار المنظومة التعليمية.

أما سارة مصطفى، أمينة السر ومسؤولة شؤون الطلاب في مدرسة خاصة بالشارقة، فقالت: «لا يُطلب منا الدوام صراحة، لكن المهام تبقينا حاضرين ذهنياً ومهنياً للرد على الرسائل».

وأفاد مديرا مدرستين خاصتين، خالد عبدالحميد ومحمد بدواوي، بأن الإجازة الصيفية تُمنح للكوادر في مؤسستيهما باعتبارها حقاً أصيلاً ومكفولاً للجميع، مشددين على أهمية تمكين الموظفين من نيل الراحة، تجديداً للطاقة وتحفيزاً للعطاء مع بداية العام الجديد.

وأضافا أن لدى المدرستين خطة واضحة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، تشمل استكمال أعمال الصيانة والتجهيزات عبر قنوات تواصل متعددة مع المعنيين، دون مساس بإجازة أي من الكوادر، حفاظاً على حقوقهم.

وأكد مديرو ومديرات مدارس خاصة (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، أن «دوام الإداريين خلال الإجازة الصيفية يأتي في إطار ترتيبات تنظيمية متعارف عليها سنوياً»، مشيرين إلى أن العديد من المهام التحضيرية للعام الدراسي الجديد يتطلب وجود كوادر إدارية لضمان سير العمل وعدم تعطل الخدمات المقدمة لأولياء الأمور والطلبة.

وأوضحوا أن الدوام غالباً ما يكون اختيارياً، ويقابله صرف مكافآت مالية تقديرية تُضاف إلى الراتب الأساسي، معتبرين أن «الحوافز تأتي دعماً للجهود المبذولة خلال فترة الصيف مع الالتزام بعدم تكليف الموظفين بما يتجاوز قدراتهم أو طبيعة مهامهم الأصلية».

وطالبوا بوضع إطار تنظيمي للدوام الصيفي، يتضمن مهام وجداول زمنية محددة، مع ضمان أن يكون الدوام اختيارياً.

كما دعوا إلى احتساب المكافآت الصيفية على أساس الراتب الإجمالي، ومراعاة حجم الأعباء الإضافية، وتحقيق العدالة في توزيع المهام دون تحميل مساعدي الصفوف مسؤوليات تفوق طبيعة وظائفهم.

وشددوا على أهمية توفير دعم إداري وتقني خلال الصيف لتفادي ضغط العمل على عدد محدود من الموظفين، إلى جانب إتاحة إجازات مرنة أو جزئية أسوة بالمعلمين. وطالبوا بضرورة الاعتراف الرسمي بالجهود المبذولة خلال الإجازة من خلال إدراجها في تقييم الأداء ومنح حوافز معنوية أو مادية.