الامارات | 300 عامل يستفيدون من مبادرة «ظلاً وأجراً» لشرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة، ونقاط شرطة الضواحي، والإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، مبادرة «ظلاً وأجراً»، الهادفة إلى تعزيز وعي العمال بمخاطر الوجود في مناطق الحرارة العالية، إلى جانب توزيع مظلات عليهم، تفادياً للتعرض للإجهاد الحراري.

واستفاد من المبادرة، التي تم تنظيمها في نقطة شرطة العياص، 300 عامل، حيث تم توزيع المظلات عليهم، وتقديم مجموعة من نصائح التوعية لهم للوقاية من الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والتأكيد على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه، وغيرها من الإرشادات.